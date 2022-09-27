Bình minh 27/9/2022: "Tay trái cầm thỏi vàng, tay phải cầm thỏi bạc", 3 con giáp

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 05:00

Bình minh 27/9/2022, 3 con giáp dậy sớm hứng trọn lộc tài, tiền bạc đua nhau chạy vào nhà.

Tuổi Thìn

Bình minh 27/9/2022 là cơ hội để tuổi Thìn thể hiện năng lực, bồi đắp kinh nghiệm, phát huy những sở trường để giải quyết công việc thuận lợi hơn.

Tam hội cục nâng đỡ cho các mối quan hệ của bản mệnh ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn nhận ra rằng trong bất cứ công việc gì nếu có sự nâng đỡ của mọi người thì bạn sẽ trở nên hữu ích hơn. Đây cũng là lý do bạn nên thường xuyên trò chuyện với đồng nghiệp và cấp trên của mình để duy trì mối quan hệ khăng khít.

Hôm nay tuổi Thìn nếu ra ngoài thì nên chú ý đồ đạc tư trang cẩn thận nhất là đến những nơi đông người. Ngoài ra với các quyết định quan trọng, nếu chưa chắc chắn bạn nên tham khảo ý kiến của người khác hoặc chờ thời điểm thuận lợi hơn.

Bình minh 27/9/2022: 'Tay trái cầm thỏi vàng, tay phải cầm thỏi bạc', 3 con giáp - Ảnh 1

Bình minh 27/9/2022 là cơ hội để tuổi Thìn thể hiện năng lực, bồi đắp kinh nghiệm, phát huy những sở trường để giải quyết công việc thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Bình minh 27/9/2022 người tuổi Dần gặp chút vấn đề nhỏ trong công việc nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết. Bạn cần chú ý đến những thay đổi trong sự nghiệp, đặc biệt là những áp lực đang phải đối mặt.

Về tài lộc ở mức trung bình, do đó, con giáp này không nên vội vội vàng vàng bắt tay vào đầu tư, kinh doanh ngay lúc này.

Chuyện tình cảm của con giáp này hạnh phúc mặn nồng. Vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp trong nửa cuối tuần đối với người tuổi này có đôi có cặp, còn những người độc thân thì chuyện tình cảm trở nên thuận lợi vào nửa đầu tuần.

Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: Hướng Đông.

Bình minh 27/9/2022: 'Tay trái cầm thỏi vàng, tay phải cầm thỏi bạc', 3 con giáp - Ảnh 2

Bình minh 27/9/2022 người tuổi Dần gặp chút vấn đề nhỏ trong công việc nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bình minh 27/9/2022, tài lộc may mắn dồi dào nhờ Tam Hội cục trợ vận. Khó khăn không làm bản mệnh nản lòng, ngược lại càng thôi thúc con giáp này thêm nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì tiền bạn có thể mạnh mẽ hơn người khác tưởng, nhờ vậy nên được trời thương cho lộc kiếm tiền, sớm trả được nợ cũ.

 

Đường tình cảm hôm nay không được tốt cho lắm vì Thổ khắc Thủy. Cả hai cùng cho mình là đúng và không chịu nhượng bộ, cãi nhau to tiếng để người ngoài nghe thấy không hay. Bạn bè thì có người thấy khó chịu khi bạn hơn họ, chơi với nhau chưa thật.

 

Bình minh 27/9/2022: 'Tay trái cầm thỏi vàng, tay phải cầm thỏi bạc', 3 con giáp - Ảnh 3

Bình minh 27/9/2022, tài lộc may mắn dồi dào nhờ Tam Hội cục trợ vận.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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