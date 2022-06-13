Bên nhau trọn đời: Top 5 cặp con giáp nếu là vợ chồng của nhau xác định hạnh phúc viên mãn, người người ganh tỵ, tài vận thăng cấp, con cái thông minh, ngoan ngoãn, may mắn đến cả 3 đời

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 13:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 5 cặp con giáp nào nếu cưới nhau là bên nhau trọn đời nhé!

Bên nhau trọn đời: Top 5 cặp con giáp nếu là vợ chồng của nhau xác định hạnh phúc viên mãn, người người ganh tỵ, tài vận thăng cấp, con cái thông minh, ngoan ngoãn, may mắn đến cả 3 đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý và tuổi Sửu

Người tuổi tuổi Tý thường lanh lợi, tháo vát, chu đáo. Họ thông minh, luôn chăm chỉ, chịu khó.

Tuổi Tý có lối sống lý tưởng hóa mọi việc. Trong khi đó, tuổi Tý sống thực tế. Cái nhìn chân thực và nhạy bén về cuộc sống của người tuổi Sửu có thể dung hòa được cách sống của tuổi Tý.

Tuổi Tý và tuổi Sửu là trời sinh một cặp. Hai con giáp này ở bên nhau không chỉ thấu hiểu mà con nhân đôi, nhân ba sự giàu có, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc.

Tuổi Dần và tuổi Hợi

Tuổi Dần thường hào hoa, mạnh mẽ, cương nghị. Con giáp này không bao giờ để bản thân bị thụt lùi lại phái sau so với những người xung quanh. Trong khi đó, tuổi Hợi lại có bản tính lãnh đạm, phúc khí tràn trề, nhiều may mắn.

Hai con giáp này kết hợp với nhau có thể bổ sung cho nhau. Dù không có sức sống mãnh liệt, bùng nổ, họ cũng có thể đem đến hạnh phúc trọn đời cho nhau. Sự kết hợp của hai con giáp này không chỉ mang lại phú quý cho bản thân mà còn đem phúc khí đến cho con cháu.

Tuổi Thìn và tuổi Dậu

Tuổi Thìn có khí chất phi thường, là người có thể làm việc lớn. Trong khi đó, tuổi Dậu giống như phượng hoàng giáng trần, mang theo phúc khí và sự giàu sang. Rồng phượng là một cặp xứng đôi vừa lứa.

Người xưa có câu: "Rồng vàng và gà trắng tương sinh, trường thọ không dứt." Sự kết hợp của hai con giáp này mang lại tài lộc, giúp gia đình có cuộc sống vinh hoa phú quý.

Tuổi Tý và tuổi Thìn

Tuổi Tý và tuổi Thìn là cặp đôi trời sinh. Tuổi Tý có trí tuệ lớn, biết nhìn xa trông rộng, có khả năng trở thành người đứng đầu. Trong khi đó, tuổi Dần có khí chất cao quý, quyền thế hưng vượng, được mọi người kính nể.

Người xưa nói rằng: "Tý gặp Thìn, vạn sự hưng; Thìn gặp Tý, phúc thọ". Hai con giáp này có thể thúc đẩy lẫn nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Họ chính là quý nhân của nhau, mang lại tài lộc và sự giàu có cho gia đình.

Tuổi Ngọ và tuổi Tuất

Người tuổi Ngọ có tính tình cởi mở, được trời ban phát tài lộc dồi dào. Trong khi đó, người tuổi Tuất vốn thật thà, siêng năng. Hai con giáp này ở cùng nhau thì gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Cặp đôi Ngọ - Tuất có những quan điểm sống giống nhau. Họ "về chung một nhà" có thể tạo ra một gia đình lý tưởng, cuộc sống viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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