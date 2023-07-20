Bề trên nâng đỡ: 3 con giáp công việc thuận lợi, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân, gặp may mắn về tiền bạc, tận dụng tốt cơ hội trong 10 ngày tới 30/7

Sự hỗ trợ của Thực Thần giúp bạn thực hiện mọi công việc một cách suôn sẻ và trôi chảy. Trong lĩnh vực đầu tư và hợp tác kinh doanh, bạn đang trải qua những khởi sắc tích cực nhờ những mối quan hệ đã được tích luỹ từ trước đó.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm có một số khó khăn. Vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn và hòa khí trong gia đình bị phá vỡ. Đôi khi, việc thiếu tương tác dẫn đến mối quan hệ nhạt nhòa, cần đề phòng để không để kẻ thứ ba can thiệp vào mối quan hệ của bạn.

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tỵ phát triển khá tốt. Với bản tính cởi mở và cách cư xử khéo léo, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, khiến mọi việc dễ dàng hơn hẳn.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người độc thân. Bạn có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người mà bạn thầm mến đã lâu. Đây chính là lúc chuyện tình cảm của bạn bước sang trang mới. Con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài Thần xuất hiện ở hướng Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sẽ đòi lại được công bằng, quyền lợi trong công việc. Con giáp này tập trung kiếm tiền, vừa bớt va chạm với người khác mà lại có thêm kinh tế cho mình nhưng cần thêm chí tiến thủ để lập nghiệp lớn. Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi. Nhiều người còn được người thân, khách hàng cho tiền hoặc cấp trên khen thưởng bất ngờ.

Trong một tình yêu thật sự, bản mệnh sẽ cười nhiều hơn khóc, bản mệnh đã có được cảm giác hạnh phúc của gia đình, tình yêu. Giao tiếp nhiều hơn mọi ngày, không chừng lại quen được thêm bản mệnh mới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm