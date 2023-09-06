Bề trên ban phước lành, 3 con giáp giàu có bất ngờ trong 15 ngày tới: Đụng đâu cũng kiếm ra tiền, phú quý hơn người, thời vận lên hương

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cuộc sống an yên trong 15 ngày tới, tiền bạc đầy két.

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, xét về độ thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến thì có lẽ Tý là con giáp đứng đầu. Càng gặp những tình huống éo le và khó khăn thì tuổi Tý lại càng chứng minh được bản lĩnh hơn người của mình và vượt qua nghịch cảnh một cách xuất sắc.

Trong 15 ngày tới, tuổi Tý là một trong những con giáp may mắn nhất.  Theo các chuyên gia phong thủy, bình thường tuổi Tý là những con người vô cùng dè dặt, cẩn trọng. Thế nhưng, khi họ đã xem xét kỹ các yếu tố và quyết định "liều một phen" thì họ lại thường thành công và rất dễ trở nên giàu có.

Tử vi học có nói, chỉ cần bước vào thời điểm này này, tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận sẽ vô cùng phát đạt với nhiều cơ hội làm giàu, thậm chí đổi đời.

Bề trên ban phước lành, 3 con giáp giàu có bất ngờ trong 15 ngày tới: Đụng đâu cũng kiếm ra tiền, phú quý hơn người, thời vận lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 15 ngày tới, người tuổi Mùi đón tài lộc bùng nổ. Nếu thực sự nắm bắt được vận may thì thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ tiếp tục phát tài phát lộc, đón những ngày tốt lành.  

Nếu như trước đây, người tuổi Mùi gặp chuyện xui xẻo, công việc luôn bị cản trở, làm việc chăm chỉ cũng không kiếm được tiền thì đây là thời gian thay đổi mọi chuyện. 

Người tuổi Mùi nhớ trau dồi nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, không cần chểnh mảng lười biếng hạnh phúc sẽ lại đơm hoa kết trái. Mức sống của con giáp tuổi Mùi sẽ ngày càng được cải thiện.

Bề trên ban phước lành, 3 con giáp giàu có bất ngờ trong 15 ngày tới: Đụng đâu cũng kiếm ra tiền, phú quý hơn người, thời vận lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp thì người tuổi Hợi luôn là con giáp gặp nhiều may mắn, bởi họ hiền lành lương thiện nên ông trời thường hay giúp cuộc sống an nhàn hơn những con giáp khác. Tuy nhiên trong tuổi trẻ của mình tuổi Hợi cũng nhiều khi gặp khó khăn vất vả. Nhưng trong 15 ngày tới, người tuổi Hợi sẽ đón nhận vô số tin vui cuộc sống có nhiều may mắn

Tử vi chỉ rõ rằng thời gian này tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, tôn trọng người khác nên con giáp này luôn có quý nhân giúp đỡ trong công việc và được mọi người yêu mến cuộc sống thăng hoa phát tài.

Bề trên ban phước lành, 3 con giáp giàu có bất ngờ trong 15 ngày tới: Đụng đâu cũng kiếm ra tiền, phú quý hơn người, thời vận lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều ngày 6/9/2023: 3 con giáp thời tới cản không kịp, vận may nở rộ, tiền vào như vũ bão, giàu có bậc nhất trong tháng 9

Đúng 17h chiều ngày 6/9/2023: 3 con giáp thời tới cản không kịp, vận may nở rộ, tiền vào như vũ bão, giàu có bậc nhất trong tháng 9

Có thể thấy rằng tuy 3 con giáp này phải vất vả nhưng công sức sớm sẽ được đền đáp xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 6/9 tu vi ngay 7/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng