Bề trên ban phát TÀI VẬN cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/6: Tự mình làm chủ sự nghiệp, lộc lá đầy nhà, vận trình vượng phát

Tâm linh - Tử vi 11/06/2023 12:36

Tử vi con giáp dự đoán, liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/6 này, 3 con giáp dưới đây được tổ tiên ban cho vô số lộc lá, đổi vận thành đại gia nức tiếng.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Con giáp này sống độc lập, suy nghĩ trưởng thành. Họ cũng rất mạnh mẽ, kiên định, có hoài bão lớn, không ngại khó khăn. Trong công việc, tuổi Sửu là người chăm chỉ, chịu khó.

Thời gian gần đây, tuổi Sửu có thể gặp một chút khó khăn. Những kế hoạch của con giáp này gặp một số trục trặc. Tuy nhiên, liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/6 này, tài vận của tuổi Sửu dần khởi sắc.

Người làm công việc kinh doanh có thể tăng lợi nhuận. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt công việc của mình. Người đầu tư cũng đón nhận dấu hiệu tốt, dễ sinh lời.

Bề trên ban phát TÀI VẬN cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/6: Tự mình làm chủ sự nghiệp, lộc lá đầy nhà, vận trình vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình hiền lành, sống hòa nhã với mọi người xung quanh. Vì vậy, con giáp này thường gặp những điều may mắn trong cuộc sống, thu về cả danh và tài. Trong công việc, họ rất nghiêm túc, có trách nhiệm nên được nhiều người tin tưởng. Trong công việc, người tuổi Hợi không thích sân si, tranh giành. Họ cũng ngại va chạm, đấu đá với người khác.

Liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/6 này, con giáp tuổi Hợi được Thần Tài phù hộ. Những điều xui xẻo cũng qua đi, những điều may mắn gõ cửa nhà người tuổi này. Họ làm việc hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm nên sẽ được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, con giáp này còn được bạn bè mang lại rất nhiều thông tin có lợi về kinh doanh. Do đó, tuổi Sửu có thể nghiên cứu chuyện khởi nghiệp và tự mình làm chủ công việc trong thời điểm này.

Bề trên ban phát TÀI VẬN cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/6: Tự mình làm chủ sự nghiệp, lộc lá đầy nhà, vận trình vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân rất hiền lành và tốt bụng. Bản mệnh hay giúp đỡ và là người có trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi Thân rất năng động và làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc không ngừng được nâng cao. Cùng với khát khao kiến thức mạnh mẽ, tinh thần làm việc có trách nhiệm. Bản mệnh có thể có được cơ hội tốt để nâng cao kỹ năng và quý nhân sẽ giúp người tuổi Thân mở ra một bước ngoặt.

Liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/6 này, người tuổi Thân có vận trình vượng phát, đạt được thành quả xứng đáng với sự siêng năng, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Cụ thể, Thân sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát.

Bề trên ban phát TÀI VẬN cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 12, 13, 14 và 15/6: Tự mình làm chủ sự nghiệp, lộc lá đầy nhà, vận trình vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 0H ngày (12/6): Những con giáp được nhắc tên sau đây được Thần Tài ban cho điều ước gì được nấy, kiếm tiền tỷ trong một ngày là chuyện nhỏ

Sau 0H ngày (12/6): Những con giáp được nhắc tên sau đây được Thần Tài ban cho điều ước gì được nấy, kiếm tiền tỷ trong một ngày là chuyện nhỏ

Thần Tài chỉ mặt gọi tên 3 con giáp sau đây sẽ tiến vào thời hoàng kim vào ngày mai (12/6), hái lộc mỏi tay, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi tử vi ngày 12/6

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'