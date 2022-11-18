Bề trên ban hồng ân vạn dặm đúng 6h Chủ Nhật ngày 20/11: Tiền rơi trên đầu 3 con giáp, tỉnh dậy làm gì cũng ra vàng ra bạc, đang nghèo thành giàu, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân hoạt bát, vui vẻ, biết xử lý tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân. Cũng bởi vậy mà con giáp này nhận được nhiều cơ hội công việc trong tương lai. Con giáp tuổi này thông minh hơn người, làm việc gì cũng có kế hoạch chứ không ngẫu hứng, tùy tiện. Nhưng đôi khi, họ cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý của những người khác.

Con giáp tuổi Sửu bị cuốn theo cuộc sống bận rộn tới mức có cảm giác không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp một chút thì mọi việc sẽ đều thuận lợi. Tam Hợp giúp cho con giáp tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Trong khung giờ này, sự nghiệp của con giáp tuổi Thân có bước tiến lớn. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc, trở nên tốt đẹp. Con giáp tuổi này biết lập kế hoạch nên làm gì cũng thành công, thu về cả danh lẫn tài. Người làm kinh doanh nếu đón đầu được vận may, hợp tác làm ăn với các đối tác tin cậy thì thành quả sẽ đúng như mong đợi. Người tuổi này trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng tươi tốt, nông sản bán được giá, túi tiền căng đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn. Tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai.

Tuổi Thìn

Những người sinh năm Thìn thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác. Người tuổi Thìn không bao giờ thiếu may mắn. Trong công việc Thìn luôn rất chăm chỉ siêng năng đồng thời hay giúp đỡ đồng nghiệp thì nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như họ.

Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, Thìn đón nhận một cơ hội đổi đời hết sức quan trọng nên nắm bắt được tương lai tuổi Thìn cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.