BẾ TẮC: 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tài lộc cạn kiệt, sự nghiệp tụt dốc, tình duyên lận đận, gia đình bất hòa, gặp phải tiểu tam liên tiếp 3 ngày cuối 6/2023

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 21:54

Cuối tháng 6/2023 là thời gian hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dễ gặp phải mâu thuẫn, xích mích với đồng nghiệp. Đôi bên giữ những quan điểm trái chiều và không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe. Người làm ăn kinh doanh lưu ý chớ đôi co với khách hàng, đây không phải là một việc làm thông minh. Thay vào đó, bản mệnh nên tìm ra cách khéo léo để hòa giải, vừa để làm vừa lòng khách hàng, vừa không gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân.

Về mặt tình cảm, có thể vì quá bận rộn với công việc nên tuổi Tỵ thiếu sự quan tâm đến người thân, khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Ngay từ bây giờ, bản mệnh hãy dành thời gian trong ngày để ở bên những người thân thiết nhất.

BẾ TẮC: 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tài lộc cạn kiệt, sự nghiệp tụt dốc, tình duyên lận đận, gia đình bất hòa, gặp phải tiểu tam liên tiếp 3 ngày cuối 6/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bạn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người xung quanh nên bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Với những người trẻ tuổi, bạn nên bắt tay vào thực hiện những mục tiêu đã được lên kế hoạch từ trước. Càng sớm hiện thực hóa các mục tiêu, bạn lại càng nhanh chóng bước gần hơn tới cái đích mà mình đặt ra.

Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, Thổ khắc Thủy cho thấy 2 bạn đang hiểu lầm ý nhau, cho dù đôi bên đều mong muốn điều tốt cho đối phương. Cả hai nên tìm cách để ngồi lại chuyện trò, tâm sự nhiều hơn. Tình yêu đủ lớn thì có thể chiến thắng được mọi thứ.

BẾ TẮC: 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tài lộc cạn kiệt, sự nghiệp tụt dốc, tình duyên lận đận, gia đình bất hòa, gặp phải tiểu tam liên tiếp 3 ngày cuối 6/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cần tránh nói về những suy nghĩ cá nhân. Lúc này, bạn sẽ phải học cách thương lượng hoặc từ chối lời đề nghị nào đó với thái độ thẳng thắn, dứt khoát. Ngoài ra, bản mệnh thời gian này nên tránh xa những câu chuyện thị phi, nó có thể là tác nhân khiến bạn rơi vào tình trạng lục đục trong tình cảm. Thay vì nói xấu, tại sao không nhìn về khía cạnh tích cực của người ta cơ chứ?

Thủy - Hỏa xung khắc khuyên bản mệnh tỉnh táo khía cạnh tiền bạc, nhất là thời điểm khó khăn như hiện tại người ta có xu hướng lừa bạn để thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Với ai có thể giúp thì cố gắng giúp, nhưng với số tiền lớn thì nên thận trọng hơn.

BẾ TẮC: 3 con giáp xui xẻo bủa vây, tài lộc cạn kiệt, sự nghiệp tụt dốc, tình duyên lận đận, gia đình bất hòa, gặp phải tiểu tam liên tiếp 3 ngày cuối 6/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp được THẦN PHẬT ĐỘ MỆNH, mọi sự hanh thông, công việc thành công rực rỡ, thăng tiến vượt bậc, tình tiền đều viên mãn, ôm trọn vận may vào người bắt đầu từ tuần mới 26/6/2023

3 con giáp được THẦN PHẬT ĐỘ MỆNH, mọi sự hanh thông, công việc thành công rực rỡ, thăng tiến vượt bậc, tình tiền đều viên mãn, ôm trọn vận may vào người bắt đầu từ tuần mới 26/6/2023

Tam Hợp cục mang đến cho 3 con giáp sự hanh thông và thuận lợi sau ngày Tết Đoan Ngọ 2023, sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp cũng như tình duyên.

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