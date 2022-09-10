Bật mí loại cây cảnh phù hợp với từng con giáp, càng trồng càng giàu, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền vào như nước, tiểu nhân không dám lại gần quấy phá

Những người tuổi Tý đa phần không biết cách quản lý tiền bạc, nhưng họ luôn có ý thức tích lũy tiền bạc và tiết kiệm. Họ không am hiểu đầu tư và thường không nắm bắt được cơ hội kiếm tiền.

Người tuổi Tý có thể đặt một chậu Kim Tiền trong nhà riêng sẽ giúp mang lại cho họ nhiều may mắn, đồng thời tăng thêm tinh thần mạo hiểm, giúp người này dũng cảm đương đầu thách thức để nắm bắt những cơ hội phát tài.

Tuổi Sửu

Cây đem lại tài vận: Cây Phong lộc hoa

Người tuổi này chăm chỉ, chịu khó làm ăn, làm việc thành thạo. Tuy vậy do tính tình quá thật thà, thẳng thắn và có phần bảo thủ nên tiền bạc kiếm về không được là bao.

Theo phong thuỷ, cây phong lộc hoa nếu đặt trên bàn làm việc sẽ mang vận tài lộc đến cho người tuổi Sửu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cây đem lại tài vận: Cây Ngũ gia bì

Người tuổi Dần dám đương đầu với nguy hiểm, biết cách kiếm tiền. Nhưng thực tế, họ không quá coi trọng tiền tài mà chỉ thích quá trình kiếm ra nó, nói cách khác, họ không biết cách giữ tiền. Đôi khi người tuổi Dần có xu hướng nóng vội, hấp tấp dẫn đến nguy cơ cạn kiệt tiền tài.

Nếu người tuổi Dần trồng một chậu ngũ gia bì trong phòng khách sẽ giúp cho con đường tài vận của họ ổn định, phát triển thuận lợi; đồng thời giúp họ củng cố tài vận, giữ được tiền bạc không tiêu biến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cây đem lại tài vận: Cây Trúc phú quý (cây phát lộc)

Người tuổi Mão không biết mẹo kiếm tiền, đối với chuyện tiền tài có chút bảo thủ. Vì vậy, họ thường kiếm được ít và chậm hơn, cơ hội phát tài cũng không mấy suôn sẻ.

Người tuổi Mão nên đặt cành phát lộc trên tủ lạnh (chú ý là phải để số lẻ) để giúp tài vận của họ được thịnh, kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cây đem lại tài vận: Cây xương rồng và cây vạn niên thanh

Đường tài vận của người tuổi Thìn vô cùng tốt, họ không cần làm việc quá vất vả vẫn có tiền vào túi. Thế nhưng bên cạnh họ thường có kẻ xấu giở trò mờ ám, làm cản trở con đường tài lộc.

Người tuổi Thìn nên đặt một chậu xương rồng ở hướng Tây Bắc của phòng khách để hóa giải tà khí, phòng kẻ tiểu nhân và đặt một cây vạn niên thanh ở hướng Đông Nam giúp mang đến tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cây đem lại tài vận: Cây rau má

Một chậu rau má ở cửa sổ sẽ giúp bạn nâng cao tài vận và tăng cường khả năng quyết đoán cũng như khả năng phân tích. Người tuổi Tỵ thường có nhiều vận may và hay được quý nhân phù trợ. Hãy biết tận dụng các cơ hội này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cây đem lại tài vận: Cây trầu bà

Tài vận người tuổi này rất tốt, biết cách kiếm tiền. Nhưng tuổi này lại khá tham lam, chính tính cách này làm họ bị tổn thất trong quá trình kiếm tiền. Trong nhà người tuổi Ngọ nên đặt mấy chậu trầu bà sẽ giúp tài vận của họ tập trung một mối, nhưng cũng phải suy xét tình hình kỹ lưỡng, không được tham lam.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cây đem lại tài vận: Cây Lan quân tử

Người tuổi này không quan trọng tiền tài, khát vọng kiếm tiền cũng không lớn. Bởi họ không nỗ lực sức mình để kiếm tiền nên cơ hội phát tài là khá thấp.

Người tuổi Mùi nên đặt một chậu lan quân tử ở phía bên phải bức tường đối diện sofa trong nhà, sẽ mang đến quý nhân phù trợ họ trên con đường tài vận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cây đem lại tài vận: Cây thủy tùng

Người tuổi Thân dù biết cách kiếm tiền và nắm bắt thời cơ nhưng lại tiêu xài nhiều, đôi khi vung tay quá trán. Chính vì vậy một chậu thủy tùng hay cây nguyệt quế ở phòng đọc sách hoặc phòng làm việc là cách để giúp bạn tụ tài và giữ lại tiền trong túi cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cây đem lại tài vận: Cây Ngọc Lộ (sen đá)

Đường tài vận tuổi này rất vượng, nhưng không biết giữ. Tiền tài hoặc là bị vay mượn, hoặc hao tổn khi đầu tư. Khả năng tổn hao tiền tài rất cao. Không muốn vậy, người tuổi Dậu nên trồng một chậu sen đá ở phòng khách, giúp họ ngăn chặn việc hao tổn tài lộc. Tiền tài tự nhiên sẽ giữ được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cây đem lại tài vận: Cây phát tài (cây kim ngân)

Người tuổi này có đường tài vận khá ổn định, nhưng không biết cách quản lý, không biết nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Khi có cơ hội không biết cách trân trọng, nên rất khó phát tài.

Những người này nên đặt chậu kim ngân ở phòng khách, giúp họ tích lũy tiền tài, kiếm được nhiều tiền hơn, tài lộc lũ lượt kéo đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cây đem lại tài vận: Cây nhất mạt hương, Cây húng chanh

Người tuổi Hợi tiền tài đủ dùng, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng tiền tài hay bị thất tán vì cuộc sống xa hoa, thường không còn lại gì nhiều sau đó. Của cải cũng không còn lại nhiều. Đặt cây húng chanh trên bàn làm việc sẽ giúp bạn tiêu tiền có lý trí hơn. Hãy thường xuyên sờ vào lá để phát huy công hiệu của cây nhé.

Họ nên đặt một chậu nhất mạt hương trên bàn máy tính trong phòng làm việc. Như vậy sẽ giúp họ tỉnh táo khi tiêu tiền, không lãng phí tiền của. Nhưng phải nhớ thường xoa lá cây mới có hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Còn gì tuyệt vời hơn khi việc trồng cây vừa làm đẹp cho không gian sống, vừa đem lại may mắn, tài lộc cho gia đình.