Bật mí bí quyết đổi vận cho 12 con giáp sang năm sau (2023) phất lên như gió, tài lộc suôn sẻ về túi, cuộc sống hanh thông, phát đạt

Xem cách đổi vận năm 2023 cho 12 con giáp thấy rằng năm nay không phải một năm thuận lợi đối với người tuổi Tý, vì vậy khi có vấn đề xảy ra, bản mệnh hãy cố gắng tìm hiểu gốc rễ thay vì tạm thời bỏ qua, nếu không bạn rất dễ lặp lại sai lầm của mình.

Đặc biệt, sống trong môi trường công sở phức tạp, bạn cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày, bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có.

Đừng chủ quan trong việc đánh giá tình hình vì bạn có thể sẽ phải bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Nhiều khi, bạn cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại.

Trong chuyện tình cảm, nếu muốn thoát khỏi tình cảnh độc thân, bạn nên chủ động hơn trong việc làm quen với mọi người. Tuy nhiên, cần tránh những hành động mập mờ, là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm.

2. Bí quyết đổi vận cho tuổi Sửu

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, người tuổi Sửu càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định táo bạo, vì điều đó sẽ đem lại ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội nhiều và có sẵn, song bạn cần tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo.

Với người làm ăn kinh doanh, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để bản mệnh thu tiền về túi, nhưng dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn.

Bạn làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân.

3. Bí quyết đổi vận cho tuổi Dần

Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng trong năm 2023 này, người tuổi Dần nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng. Đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Trong mối quan hệ với mọi người, bạn nên tiết chế cảm xúc, chớ nên nóng nảy. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu cũng nên chú ý hoàn cảnh kẻo rước thị phi vào người.

Khi có những quyết định quan trọng bản mệnh cần tìm hiểu tình hình thực tế thật kĩ càng. Nếu có người nhiều kinh nghiệm can ngăn thì bạn đừng cố thể hiện bản thân bằng cách làm ngược lại.

Trong chuyện tình cảm, đừng để những hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không được tháo gỡ kịp thời trở thành nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của hai bạn. Nếu có thể, hãy tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu.

4. Bí quyết đổi vận cho tuổi Mão

Trong một tập thể, người tuổi Mão không thể làm việc một mình một kiểu. Chỉ khi phối hợp với mọi người xung quanh, các công việc nhóm mới có thể tiến triển suôn sẻ được. Vì thế, đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống để hợp tác với mọi người.

Với người làm kinh tế, điều quan trọng là giữ chữ tín, vì vậy, dù đôi khi phải chịu thiệt về mình, song nếu đã cam kết với khách hàng thì bạn nên cố gắng thực hiện cho đúng.

Hiện tại, bạn có thể phải chịu thiệt thòi nhưng bảo toàn được danh tiếng, giữ được danh tiếng, bạn sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, con giáp chớ nên đặt ra những yêu cầu quá cao cho mọi người, đến khi không được thỏa mãn thì thất vọng, bực bội, thậm chí có tư tưởng tìm niềm vui bên ngoài.

Nếu không thể tự tìm được hướng giải quyết cho mối quan hệ của bản thân, bạn có thể tâm sự với những người thực sự đáng tin cậy để được gỡ rối.

5. Bí quyết đổi vận cho tuổi Thìn

Xem cách đổi vận cho 12 con giáp tháng 9/2022 thấy, đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Thìn nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập được những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng, giúp con đường tương lai của bạn trở nên sáng sủa hơn.

Nếu có điều gì chưa hiểu rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi người đi trước, chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn.

Với người làm đầu tư, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, chỉ cần bạn quyết tâm thì thành công nằm trong tầm tay.

6. Bí quyết đổi vận cho tuổi Tị

Người tuổi Tị hãy tự tin thể hiện suy nghĩ của mình, không ngại nhận những nhiệm vụ khó. Làm được như vậy, bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao hơn nhiều đồng nghiệp xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi. Có một vài thời điểm, công việc của bạn gặp phải đôi chút trục trặc, bạn cần bình tĩnh và tỉnh táo để tìm ra cách giải quyết đúng đắn.

Trong gia đình, bản mệnh cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương mãi nghe theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng chớ nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống.

Với người còn độc thân, bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người, chớ nên sống mãi trong thế giới riêng. Chỉ khi tiếp xúc, giao lưu với mọi người, bạn mới nhận ra ai là người tốt, ai là người phù hợp với mình, đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực ngay từ đầu.

7. Bí quyết đổi vận cho tuổi Ngọ

Mỗi khi kẻ tiểu nhân xuất hiện khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính, bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức mức lại không phải là hay.

Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất, hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiền tiết kiệm đề phòng sự cố bất ngờ.

Trong chuyện tình cảm, nếu còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng nữa.

8. Bí quyết đổi vận cho tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc kiến thức, phát huy khả năng. Đồng thời, bạn vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình hiện thực hóa ước mơ sẽ không tránh khỏi va vấp, song nếu bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp thì cuối cùng, mọi việc sẽ đều suôn sẻ, giúp bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mừng.

Trên phương diện tình cảm, hãy mở rộng lòng mình và thử tham gia các cuộc gặp gỡ, rất có thể bạn sẽ gặp được người có quan điểm sống phù hợp với mình, có những đức tính khiến mình quý mến.

Với các cặp vợ chồng, nếu cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau thì những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người hãy cùng cổ vũ nhau tiến về phía trước.

9. Bí quyết đổi vận cho tuổi Thân

Trong năm 2023, người tuổi Thân dễ vướng vào những mâu thuẫn về lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác; song bạn cũng chớ nên quá hiền lành, nhu nhược, để người khác chiếm mất cái lợi của mình.

Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân, không thể mãi giậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc.

Nếu gia đình gặp mâu thuẫn, con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng, con cái. Hãy cân nhắc kĩ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người thân yêu nhất.

10. Bí quyết đổi vận cho tuổi Dậu

Dù có bị quấy rối, làm phiền, người tuổi Dậu cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để vin vào, nhân đó hãm hại hoặc giành mất công lao của bạn.

Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo, con giáp này cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân nếu so với đối thủ, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn.

Trong gia đình, bạn chớ nên trút giận do áp lực cuộc sống đem lại lên đầu người ấy. Ngược lại, hãy chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có.

11. Bí quyết đổi vận cho tuổi Tuất

Nếu người tuổi Tuất khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn.

Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình, đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân.

Người độc thân hãy tự tin làm chính bản thân mình, bạn có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn.

Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động.

12. Bí quyết đổi vận cho tuổi Hợi

Năm 2023 là thời điểm thích hợp để người tuổi Hợi học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, trong năm vẫn sẽ có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân hãy tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể, thông qua những buổi gặp mặt này, bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.