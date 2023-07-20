Bật mí 3 con giáp được Thần Phật phù hộ tai qua nạn khỏi, làm giàu cực nhanh, tài vận dồi dào, tha hồ hưởng phúc trên núi tiền, cuộc sống tươi sáng sau ngày 21/7

Nếu đã tìm được nửa kia, người tuổi Thân cần phải chú ý đến những mối quan hệ bạn bè của mình. Bạn cần giữ khoảng cách với những người khác giới nếu không muốn nửa kia của mình hiểu lầm, ngờ vực.

Ngoài ra, hãy thể hiện sự quan tâm, chăm sóc rõ ràng hơn với người thân của mình. Nếu bạn yêu thương mọi người mà luôn giữ trong lòng thì chẳng ai có thể cảm nhận được. Hãy nói ra và có những hành động thực tế, điều đó sẽ giúp gắn kết mọi người.

Người tuổi Mùi có tín hiệu may mắn và sự vượng khí bao trùm. Nhờ sự sắc bén của mình, bạn dễ dàng vượt qua các thử thách trên con đường tìm kiếm thành công và tiến bước mạnh mẽ hướng tới mục tiêu đã chọn.

Vận đào hoa của bạn đang thịnh vượng, nhưng nếu bạn độc thân, có thể bạn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Có thể trái tim bạn chưa rung động hoặc bạn vẫn đang quá lý trí và suy tính trước khi đặt tình cảm lên hàng đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đang nung nấu ý định nghỉ việc giữa chừng, nghỉ học hoặc bỏ dở công việc mình đang làm vì bất lực, mệt mỏi. Con giáp này đam mê tự do nên chỉ thích những công việc thoải mái, không gò bó nhưng vẫn đảm bảo kinh tế. Có những điều mình sẽ không bao giờ tính trước được, nhất là chuyện tiền bạc. Nhiều người nên cân nhắc kỹ chuyện nghỉ việc vì sau khi nghỉ bản mệnh khá là bấp bênh. Thời gian này nên an phận thì hơn, càng hay xê dịch thì kinh tế càng khó khăn thêm.

Vận trình tình cảm cũng có chiều hướng đi xuống. Bản mệnh được nhắc nhở đừng xây nỗi buồn quá lớn, đừng nuôi hy vọng quá nhiều để rồi làm khổ mình. Chuyện gì cũng sẽ qua, chỉ cần biết dũng cảm buông tay thì tự khắc sẽ hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm