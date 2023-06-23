Bật mí 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 26/6 – 2/7: Đầu tuần cơ hội vàng xuất hiện, giữa tuần gặp quý nhân, phát tài vượt bậc, cuộc sống sắp tới thăng hoa, viên mãn

Tuổi Sửu may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. Con giáp này cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Tuổi Sửu hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên. Ngoài ra, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có các phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu cũng không còn bất cứ khúc mắc nào cả. Cả hai đã chịu ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện nên hiểu lầm được tháo gỡ, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Hai người cũng luôn cố gắng gìn giữ tình cảm nên đều cố gắng hạn chế mọi nguy cơ dẫn tới rạn nứt.

Có thể người tuổi Mão phải chịu nhiều ấm ức. Bạn dễ bị kẻ xấu hãm hại, gây thị phi để phá hủy danh tiếng. Dù có cố giải thích nhưng vẫn hiện vẻ đuối lý khi đối phương quá cao tay. Cần đặc biệt lưu tâm tới chuyện tiền bạc kẻo bị lừa mất của cải hoặc vay mượn không đòi lại được. Tiền nong phải sòng phẳng, chớ để tình cảm xen vào kẻo muốn đòi lại cũng khó.

Phương diện tình cảm cũng khiến con giáp này đau đầu vì chưa đâu vào đâu. Bạn và người ấy dễ xảy ra to tiếng dù là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hai người đều có cái tôi quá cao và không ai chịu nhường nhịn ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận được sự hỗ trợ từ Chính Quan nên công danh sự nghiệp phát triển khá ổn định, con giáp này đạt được nhiều thành công trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Có vẻ như tham vọng của bản mệnh còn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở đó, muốn vậy thì phải cố gắng và chịu vất vả hơn nhiều đấy. Công việc suôn sẻ nên vận tài lộc cũng khá hanh thông, có nhiều cơ hội để bạn có thể tập trung cải thiện nguồn thu nhập cho chính mình. Hơn nữa con giáp này có khả năng quản lý tiền bạc rất tốt, biết nắm bắt thời cơ và đầu tư hiệu quả để lãi mẹ đẻ lãi con. Nếu thiếu vốn có thể nhờ người thân giúp đỡ, đảm bảo thu nhập rất dồi dào.

Kim khắc Mộc khiến chuyện tình cảm của Dần có nhiều thăng trầm, đôi lứa dễ nảy sinh dỗi hờn, thậm chí là mâu thuẫn từ những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày. Tử vi ngày mới khuyên Dần hãy biết nhường nhịn đúng lúc, tránh rắc rối không đáng có, dù sao đó cũng là người bạn yêu bằng cả trái tim.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm