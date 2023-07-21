Bật mí 3 con giáp luôn được trời Phật phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, hỷ sự triền miên bắt đầu từ tháng 8/2023

Tâm linh - Tử vi 21/07/2023 20:34

Đây là thời điểm vận khí của 3 con giáp này đạt mức cực thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc tăng lên rõ rệt.

Tuổi Mão

Tuổi Mão dễ vướng phải rắc rối với cấp trên. Có thể bản mệnh đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên vô tình nói lời gây mất lòng. Hãy nhanh chóng ý thức tình huống để có thể kiềm chế hành động và lời nói của mình. Để trôi qua yên bình, tốt nhất con giáp này nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý với cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, thái độ hợp tác sẽ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ hơn nhiều, giảm bớt được những tranh cãi không đáng có.

Về sức khỏe, tuổi Mão dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bản mệnh nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Bật mí 3 con giáp luôn được trời Phật phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, hỷ sự triền miên bắt đầu từ tháng 8/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần đề phòng trước nguy cơ gặp phải họa tiểu nhân. Hãy tránh việc chủ quan và không để tin đồn vô căn cứ làm mất uy tín trong mắt cấp trên. Bất kể tình huống nào, tuổi Thìn cũng cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo để tìm phương án giải quyết tốt nhất. Đừng để những kẻ tiểu nhân tìm cơ hội tấn công khi bạn mất cảnh giác.

Tuổi Thìn có thể tránh được những điều đó nếu cẩn thận từ đầu. Mặt khác, về mặt tình cảm, mối quan hệ của tuổi Thìn có thể gặp phải sự lưng chừng. Bạn và đối phương có tình cảm nhưng chưa đủ mạnh để gọi là tình yêu, do đó, tạm thời dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu chứ chưa tiến tới một quyết định lớn.

Bật mí 3 con giáp luôn được trời Phật phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, hỷ sự triền miên bắt đầu từ tháng 8/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ hứa hẹn sẽ nhận được một số cơ hội để mở rộng vòng tròn quan hệ của mình. Vì vậy, nếu cảm nhận được sự đồng điệu thì đừng chần chừ giới thiệu về những dự án của mình. Hỏa - Mộc tương sinh cho thấy bạn đang được hỗ trợ để vận trình tình cảm diễn ra suôn sẻ. Nhìn chung, hai người tâm đầu ý hợp, không xảy ra căng thẳng nào mà chỉ có sự hòa hợp, đồng lòng.

Người tuổi Tỵ nếu đang cảm thấy căng thẳng mệt mỏi kéo dài thì hãy dành thời gian để nghỉ ngơi. Bạn cũng có thể lên kế hoạch để tận dụng thời gian thỏa mãn niềm đam mê khám phá bằng một chuyến du lịch ngắn hạn.

Bật mí 3 con giáp luôn được trời Phật phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hưng thịnh, tin vui nối tiếp tin vui, hỷ sự triền miên bắt đầu từ tháng 8/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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