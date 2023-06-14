Bật mí 3 con giáp có sao Cát phù chiếu mệnh, nắm được cơ hội thu gom không ít bạc vàng, sự nghiệp vượng phát, phát tài thịnh vượng, tam hỷ lâm môn trong ngày đầu tháng 5/2023 âm lịch

Tuổi Mão làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn người. Con giáp này được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất, bản mệnh còn nhiều khả năng hơn thế nữa. Trên phương diện tài lộc, tuổi Mão dễ có người cho quà khi họ mới đi chơi xa về, có người được mời đi ăn, đi chơi. Con giáp này cứ cởi mở đón nhận tất cả những gì đến vì bản mệnh xứng đáng có được những điều đó.

Vận trình tình cảm bình ổn. Tử vi khuyên tuổi Mão đừng vì tiền tài mà đánh mất những người tốt trong đời. Cuộc sống đạo đức và thiện lương còn đáng giá hơn tiền bạc nhiều, cứ ăn ở tốt sẽ có phúc lộc đến nhà.

Sự nghiệp của tuổi Sửu chỉ đạt ở mức trung bình. Khi gặp những khó khăn, con giáp này thường cảm thấy chán nản, không muốn làm bất cứ một công việc gì nữa, và điều này vô tình làm bạn mất động lực làm việc và không thể tự vượt qua. Lời khuyên dành cho bạn là hãy giữ bình tĩnh và tin tưởng vào khả năng của mình. Vận trình tài lộc gặp nhiều rủi ro, vì vậy những người thuộc con giáp tuổi Sửu phải nhớ không được đưa ra quyết định chỉ vì cái lợi trước mắt. Để có quyết định chắc chắn hơn, con giáp này nên quan sát tình hình một cách cẩn thận và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp hơn.

Tình cảm: Tử vi báo hiệu vận trình tình duyên của tuổi Sửu không được suôn sẻ. Các cặp đôi dễ nảy sinh tranh cãi, khuyên bạn cần kiềm chế cơn tức giận và tránh làm tổn thương đối phương bằng lời nói hoặc hành động thiếu suy nghĩ. Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và cảm thông hơn...

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người nhiệt tình và nóng tính như bạn thường rất vất vả, có năng lực nhưng không được thể hiện. Một số người đang có ý định nghỉ việc hoặc chuyển hướng công việc do bế tắc. May mắn có Tam Hội dẫn lối nên Dần vẫn đảm bảo được tài chính ổn định. Con giáp này có nhiều mối quan hệ làm ăn nên nguồn tiền đổ về cũng đa dạng. Khoản đầu tư của bạn dành cho con cái và cha mẹ gần đây là khoản tiền thông minh và có lãi nhất, sau này bạn sẽ rõ.

Đôi khi bạn học thêm những điều mới, nấu thêm những món ngon làm niềm vui cho gia đình và người yêu. Không ồn ào hay quá nồng nhiệt, tình yêu hay tình bạn của con giáp này rất bình lặng nhưng ổn định, bền lâu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm