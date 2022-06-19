Bắt đầu tuần mới (20-26/6), Thần Tài ‘chọn mặt gửi vàng’, 3 con giáp được sướng tên, may mắn dẫn đường, nhiều cơ hội làm ăn lớn, vượng tài vượng tình, sung sướng không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 19:00

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào tuần mới nhé!

Bắt đầu tuần mới (20-26/6), Thần Tài ‘chọn mặt gửi vàng’, 3 con giáp được sướng tên, may mắn dẫn đường, nhiều cơ hội làm ăn lớn, vượng tài vượng tình, sung sướng không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Công việc thuận lợi hơn người, tuổi Tỵ nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn.

Phương diện tài lộc có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp Tỵ cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có tiền bạc dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Bạn xứng đáng có được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời gian qua.

Tình duyên của tuổi Tỵ tuần mới không có nhiều biến động. Người đang yêu nhận được sự ủng hộ của gia đình 2 bên, nếu tình cảm đã chín muồi thì có thể tính chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn tuần này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước.

Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Trên phương diện sự nghiệp, đầu tuần đến giữa tuần bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó.

Tuổi Thân

Vận trình của tuổi Thân trong tuần này khởi sắc rực rỡ, mà nổi bật nhất là mặt tình cảm với những người còn độc thân.

Đào hoa nhập mệnh, những mối lương duyên sẽ tìm đến bạn, giúp bạn làm quen được với đối tượng vô cùng triển vọng. Người đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc. Nửa kia và con cái chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Ngày giữa tuần là thời điểm mà tuổi Thân nhận được nhiều tin vui nhất trong công việc. Những ai đang chờ đợi tin tức thi cử, bầu cử, đòi quyền lợi sẽ được phản hồi sớm, đa phần là phản hồi tích cực.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn, cốt là bạn tập trung cho kế hoạch của mình. Chắc hẳn khách hàng, đối tác rất tin tưởng và sẵn sàng hợp tác lâu dài với người biết giữ chữ tín như bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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