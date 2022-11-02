Bắt đầu từ Thứ Sáu (4/11/2022): 3 con giáp giàu nhanh tột độ, làm ăn vượng phát, trúng số cực lớn, tiền tỷ vào túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 06:25

Sau những tháng ngày vất vả, năng nổ làm việc, từ thứ Sáu (4/11) tuần này sẽ có may mắn bùng nổ với những con giáp chăm chỉ sau đây.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc từ thứ Sáu (4/11). Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Bắt đầu từ Thứ Sáu (4/11/2022): 3 con giáp giàu nhanh tột độ, làm ăn vượng phát, trúng số cực lớn, tiền tỷ vào túi ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và cố gắng trong công việc. Con giáp này thận trọng lời ăn tiếng nói và nhẫn nhịn khi có chuyện. Trong các tình huống bất đồng, tranh cãi, tuổi Sửu nên chọn cách dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu.

Tử vi nói rằng từ thứ Sáu (4/11), vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ả. Người có cặp có đôi có cơ hội đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Bắt đầu từ Thứ Sáu (4/11/2022): 3 con giáp giàu nhanh tột độ, làm ăn vượng phát, trúng số cực lớn, tiền tỷ vào túi ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể vượt qua các thử thách trong năm Quý Mão và đạt thành công lớn. Tài lộc của người tuổi Sửu được dự báo ngày một dồi dào hơn. Tử vi cũng nói rằng vận trình của người tuổi Sửu sẽ chuyển biến trong năm 2023 có quan hệ tương sinh với Thái Tuế. Con giáp này cũng được nhiều cát tinh hỗ trợ. Cùng với sự thông minh, khéo léo của mình, tuổi Sửu có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng.

Tuổi Thân

Bắt đầu từ Thứ Sáu (4/11/2022): 3 con giáp giàu nhanh tột độ, làm ăn vượng phát, trúng số cực lớn, tiền tỷ vào túi ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho thấy được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thân từ thứ Sáu (4/11) này rất thuận lợi. Đôi khi vẫn có khó khăn nhưng bạn nhanh chóng khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bạn tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Sự hanh thông trong thứ 6 còn tạo ra cho bạn sự sáng tạo vô biên trong bất cứ nhiệm vụ nào đảm nhiệm. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Ngày cuối tuần rực lửa may mắn giúp 3 con giáp này sự nghiệp thêm phần hanh thông, kinh doanh muôn phần thuận lợi, lời lãi tăng cao.

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