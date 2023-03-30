Bắt đầu từ ngày mai 31/3 những con giáp được thần tài ưu ái cực độ, xẩm vớ được gậy, phú quý “tìm đến tận cửa”

Công việc của người tuổi Sửu sau hôm nay sẽ phát triển thuận lợi. Từ giờ đến cuối năm những nỗ lực và hy sinh của bản thân sẽ mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Tuổi Sửu không nên vội đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung, đây chưa phải thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi. Bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng trước những lời chào mời hay giới thiệu của người quen về đầu tư.

Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. ‏

‏Theo tử vi, trong tháng 4, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Các kế hoạch mà người tuổi Dần đề ra đều được đáng giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành. Nhận được nhiều lời khen ngợi từ cấp trên. Đây cũng là thời gian khởi nghiệp cũng khá thích hợp, mọi việc hanh thông trơn tru, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ.

Với những người có đôi có cặp, đời sống tình cảm vợ chồng hòa hợp, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện nhiều. Các cặp đôi đang yêu cũng có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.