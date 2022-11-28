Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm, cung tài bạch của 3 con giáp này xuất hiện "Thiên Mã Tinh" nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt, lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn lần

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 19:19

3 con giap nay sẽ tha hồ hưởng lộc trời ban, may không tưởng, giàu không ngờ, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi mang tính cách hiền lành, tốt bụng, hay thương người. Thấy người khác gặp khó khăn, họ sẵn lòng giúp đỡ mà không câu nệ thiệt hơn. Cũng do hay làm việc thiện nên con giáp này gặp được phúc báo. Đa phần họ có hậu vận ấm êm, an nhàn.

Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm, tài vận của người tuổi Hợi vượng lên thấy rõ. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. đây sẽ là khoảng thời gian con giáp này chạy nước rút, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả, là lúc người tuổi Hợi được tận hưởng trái ngọt, tiền bạc về đầy tay.

Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm3 tháng tới đây cũng là thời điểm con giáp này vương vận đào hoa, có quý nhân phù trợ. Tuy tài vận tốt nhưng con giáp này cũng đừng quá tự tin vào mọi thứ. Hãy cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì để tránh mắc sai sót.

Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm, cung tài bạch của 3 con giáp này xuất hiện 'Thiên Mã Tinh' nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt, lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn lần - Ảnh 1
Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm, tài vận của người tuổi Hợi vượng lên thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, đức độ, sống có trách nhiệm. Họ có tầm nhìn xa và luôn suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bất cứ chuyện gì. Người tuổi này giỏi làm việc độc lập hơn làm việc nhóm. Họ sống tự lập, không quen nhờ vả người khác.

Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm, người tuổi Mùi nhận được thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Những người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được một công việc tốt hơn so với công việc hiện tại.

Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc, họ được trọng dụng và được cấp trên tạo điều kiện để phát triển khả năng. Với những người làm kinh doanh thì nhiều khách hàng tìm đến với họ.

Một số đối tác cũng liên hệ và ngỏ ý hợp tác với người tuổi này. Tuy nhiên cơ hội đến nhưng con giáp này cũng cần cân nhắc để lựa chọn cơ hội phù hợp đối với mình, chớ nên ôm đồm.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, lanh lợi, dũng cảm, kiên cường. Trước mỗi khó khăn, sóng gió, con giáp này luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên định. Người tuổi này tài giỏi, nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Tuy nhiên, đôi khi họ tỏ ra thô lỗ, nóng nảy, làm mất lòng người khác.

Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm, người tuổi Dần nhận nhiều cơ may phát triển sự nghiệp. Nỗ lực hết mình, họ có thể thu hái nhiều thành quả, trái ngọt. Chính vì vậy, người tuổi này nếu muốn giàu sang, sung túc thì chớ ngại khó, ngại khổ.

Bắt đầu từ ngày 29/11 đến cuối năm, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có mùa vụ bội thu. Người làm kinh doanh thì có quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn và những thông tin, kinh nghiệm cần thiết. Dù công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.

Con giáp này dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, hô hấp trong thời điểm này.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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