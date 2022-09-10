Bắt đầu từ ngày 16/8 âm lịch trở đi: 3 con giáp được thần tài chống lưng, lội ngược dòng ngoạn mục, đón hỷ sự liên tục, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 18:01

3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống sẽ có quý nhân và Thần Tài chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Tý

Trời sinh người cầm tinh con chuột vốn siêng năng, hiền lành và luôn cố gắng hết mình để có cuộc sống đủ đầy sau này. Mặc dù, năm 2022 không mang đến nhiều may mắn với con giáp này nhưng bản mệnh chưa từng nản lòng. Họ vẫn kiên trì đến cùng, lấy khó khăn làm thử thách để vượt qua.

Theo tử vi, từ ngày 16/8 âm lịch trở đi, cuộc sống của người tuổi Tý chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhất là vào tháng Giêng, con giáp này sẽ có cơ hội gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Chuyện khó khăn đến đâu cũng đều được bản mệnh giải quyết nhanh chóng, tài vận càng nở rộ. Đặc biệt, với những ai kinh doanh có thể thu về lợi nhuận không tưởng. 

Bắt đầu từ ngày 16/8 âm lịch trở đi: 3 con giáp được thần tài chống lưng, lội ngược dòng ngoạn mục, đón hỷ sự liên tục, cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Theo tử vi, từ ngày 16/8 âm lịch trở đi, cuộc sống của người tuổi Tý chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi, từ ngày 16/8 âm lịch trở đi, quý nhân sẽ ghé thăm người tuổi Sửu, giúp vận trình của họ ngày một tươi sáng.

Con giáp này nên giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng cố gắng học hỏi thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống và sự nghiệp.

Người tuổi Sửu đừng quá so đo mà thiệt thân. Vận trình năm nay sẽ có nhiều thay đổi tích cực đầy bất ngờ.

 

Tuổi Mùi

Ngũ hành của người tuổi Mùi thuộc Thổ kết hợp vào ngũ hành nhật chi thuộc Hỏa sẽ tạo nên cục diện “Hỏa sinh Thổ” từ ngày 16/8 âm lịch trở đi.

Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có “Đại Hỷ Lâm Môn”, không những vậy Chính Tài và Hoạnh Tài cũng vô cùng hanh thông.

Thời vận đến, nên mọi việc của người tuổi Mùi đều trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, sẽ có một ngày “đại thành công” và “tiền tràn ngập két”.

  

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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Tử vi đã nói, qua năm 2023, sự nghiệp của 3 tuổi sau sẽ trở nên vô cùng thuận buồm xuôi gió, thu nhập dồi dào, tiền bạc không còn là nỗi lo lớn nữa

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