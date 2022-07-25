Bắt đầu từ ngày 1/7 âm lịch, con giáp nào vượng khí gia tăng chóng mặt?

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 05:00

Bắt đầu từ tháng 7 Âm lịch, những con giáp này được dự báo có phúc lộc dồi dào nhờ sự hỗ trợ thầm lặng của Thần Tài.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tý ngay thẳng, độc lập. Họ thường dựa vào sự nỗ lực, siêng năng của bản thân để gây dựng sự nghiệp.

Trong công việc, họ khá mạnh mẽ, quyết đoán, dám thử thách bản thân, không ngại gian khổ. Ngay cả khi sa cơ lỡ vận, con giáp này vẫn không nản lòng nhụt chí.

Họ hào phóng, chân thành và có nhiều bạn bè. Bởi vậy, dù trong thời điểm khó khăn nhất, vẫn có người kề vai, sát cánh với họ.

Từ 1/7 Âm lịch, con giáp tuổi Tý kiếm tiến về đầy túi mỗi ngày. Cuộc sống của họ nhờ đó cũng dần khởi sắc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy vậy, người tuổi Tý cần nhớ rõ muốn đón vận may thì bản lĩnh phải vững vàng. Họ cũng cần thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để tránh bị tụt hậu.

Bên cạnh làm việc chăm chỉ, người tuổi này cần chú ý đề phòng kẻ xấu. Trong công ty, họ cần chủ động cạnh tranh để nhận được cơ hội tốt, chú ý giao tiếp với lãnh đạo nhiều hơn. Trong tháng này, người tuổi Tý được dự đoán có tài vận dồi dào, công thành danh toại.

Tuổi Mão

Nửa đầu năm 2022 không mấy tốt đẹp đối với Mão. Bản mệnh dễ bối rối không biết phải làm gì tiếp theo trong tháng tới, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi.

Sang tháng 7 âm lịch tình trạng này sẽ biến mất. Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận số của Mão thay đổi, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

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Nhờ cát khí che chở nên tài vận của Mão chuyển biến tích cực. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, không có quá nhiều việc phải tiêu tiền.

Mão gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất bản chất rất thông minh, tài năng. Họ sinh ra đã sở hữu ngoại hình đẹp và tài năng hơn người.

Không những thế, họ còn có ý chí, quyết tâm cao, không vì thấy khó khăn mà chùn bước. Người tuổi này rất chân thành khi đối xử với mọi người. Họ thân thiện, rộng lượng và bao dung.

Từ 1/7 Âm lịch, người tuổi Tuất được dự báo sẽ có vô số của cải, phúc khí tràn đầy. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ sớm thăng quan tiến chức.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng thu lợi bất ngờ. Nếu muốn đạt được thành công, con giáp này cần lên kế hoạch dài hạn và nỗ lực không ngừng. Người đang có ý tưởng khởi nghiệp thì hãy mạnh dạn thực hiện ngay vì cơ hội không đến nhiều. Nếu để vuột mất, con giáp này sẽ phải hối tiếc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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