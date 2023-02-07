Bắt đầu từ giữa tháng Giêng, 3 con giáp mang số Rồng Phượng, phúc khí hơn người, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 07/02/2023 21:26

Bắt đầu từ giữa tháng Giêng, 3 con giáp mang số Rồng Phượng, phúc khí hơn người, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi

Tuổi Thân

Bắt đầu từ giữa tháng Giêng, người tuổi Thân vận trình thăng hoa, công danh phát đạt. Con giáp nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới hóa giải những khó khăn trước mắt. 

Từ thời điểm vàng này, con giáp tuổi Thân sẽ thăng quan tiến chức, gia tăng lương thưởng nên Thân hãy hết sức cố gắng nhé. Vận trình tài lộc khởi sắc, thu nhập từ nhiều nguồn mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả. Những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Bắt đầu từ giữa tháng Giêng, 3 con giáp mang số Rồng Phượng, phúc khí hơn người, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tài lộc từ giữa tháng Giêng. Quý nhân giúp đỡ khiến con giáp có được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này.

Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai. Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra viên mãn. Con giáp này và nửa kia có được khoảng thời gian bên nhau lâu bền. Hạnh phúc ngày càng được thắt chặt của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ.

Bắt đầu từ giữa tháng Giêng, 3 con giáp mang số Rồng Phượng, phúc khí hơn người, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhận nhiều tin tốt lành của ơn trên từ giữa tháng Giêng. Con giáp tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra, bản mệnh có thể tận dụng cơ hội đang đến để có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của riêng mình.

Có thể thấy, tài lộc của con giáp vô cùng tươi sáng. Bạn gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ. Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra thuận lợi. Càng nhiều sóng gió thì tình cảm lại càng được thắt chặt. Sau cùng, hai người càng thêm trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Bắt đầu từ giữa tháng Giêng, 3 con giáp mang số Rồng Phượng, phúc khí hơn người, không xây nhà lầu cũng tậu xe hơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 2/2/2023, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 2/2/2023, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi

Xem tử vi thứ Năm ngày 2/2/2023, 3 con giáp may mắn xếp hạng giàu sang bậc nhất, vác bao tải tiền, hầu bao căng chặt, may mắn trăm bề.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng Giêng tử vi ngày 17/1 âm lịch tử vi tháng giêng con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch