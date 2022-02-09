Bắt đầu từ 10/2/2022, Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' những con giáp tài vận dồi dào, làm gì cũng 'nhặt được tiền', tình duyên đỏ chói

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài vận dồi dào, làm gì cũng "nhặt được tiền", tình duyên đỏ chót bắt đầu từ 10/2/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này được tam hội nâng đỡ nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là người dễ gần, bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ nếu đối diện khó khăn. May mắn hơn, bạn sẽ còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ đưa ra cho con giáp này chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai không còn mông lung như trước. 

Nhân duyên khá tốt đẹp, mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ phát triển "nhảy vọt", hai bạn sẽ xích lại gần nhau hơn. Với những người còn "cô đơn lẻ bóng", bạn dễ gặp được người ưng ý.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này luôn nhiệt tình, đam mê với công việc. Không những thế, người tuổi này có vận quý nhân rất vượng nên sự nghiệp của họ thường suôn sẻ, không bị cản trở. Đồng thời, con đường tài vận của bản mệnh có xu hướng phát triển hơn năm trước, tìm được hướng đi phù hợp, giúp tăng thêm thu nhập, làm việc đến đâu tiền chảy về túi đến đó. 

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa có cát tinh soi chiếu, tài vận khởi sắc, phúc khí dồi dào nên sự nghiệp khởi sắc, làm một thu ba bốn, chuyện tình cảm vô cùng ngọt ngào, thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận không nhỏ cho bạn. Do đó, bạn không còn phải lo lắng về tiền bạc như thời gian trước đây.

Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải ngưỡng mộ.

 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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