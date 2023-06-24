Bắt đầu từ tuần tới 26/6: 3 con giáp đón sự nghiệp như ‘cá chép hoá rồng’, tài vận dồi dào, đạt thành tựu như mong đợi, tình duyên ‘bủa vây’, mọi thứ viên mãn và sung túc

Tuổi Hợi tự ti cho rằng mình là người kém cỏi. Trên thực tế, thất bại là điều khó tránh khỏi với bất cứ ai, điều bản mệnh nên làm lúc này là tự rút kinh nghiệm để tránh mắc phải trong tương lai chứ không phải là thất vọng về bản thân.

Nếu cảm thấy lạc mất phương hướng, con giáp này nên trao đổi, tâm sự với những người đáng tin cậy. Chắc chắn đối phương sẽ đưa ra cho bản mệnh những gợi ý hữu ích, giúp bản mệnh thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Nhờ Thiên Ấn đưa ra những chỉ dẫn mà con giáp tuổi Sửu sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt cơ hội được trải nghiệm, mở mang hiểu biết. Hãy lắng nghe những gì mọi người nói nhiều hơn để tìm ra được thông tin mình cần.



Việc nhờ vả hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác là điều bản mệnh sẽ không phải nghĩ đến. Một điều bạn cần nhớ là tuyệt đối tránh đưa ra các quyết định hoặc hành động có mức độ rủi ro cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý buôn may bán đắt. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập. Với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí, nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bạn tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề.

Tuy nhiên, Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm