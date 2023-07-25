Bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì có tinh thần trách nhiệm cao. Khuyên con giáp này đừng đứng núi này trông núi nọ, hãy tạm yên ổn với công việc hiện tại. Còn những bạn trẻ mới đi làm thì nên tích cực làm quen với anh chị lớn tuổi để được chỉ bảo thêm. Chính Tài trợ vận cho thấy tin vui sắp đến với đường tiền tài của con giáp này. Đặc biệt là người làm công chức có thêm nhiều cơ hội học hỏi, kiếm tiền từ nghề tay trái. Mùi cũng hạn chế khoe khoang tiền của nên cũng tránh được sự nhòm ngó và hỏi vay mượn từ người khác.

Cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim cho biết Mùi khá may mắn trong chuyện tình cảm, xác suất hẹn hò trúng người hợp với mình trong ngày này cực kỳ cao. Bạn cũng không phải là người vô ơn nên dù ở độ tuổi nào thì vẫn luôn duy trì liên lạc với người từng giúp đỡ mình.

Trong công việc, tuổi Ngọ sẽ gặp khó khăn với giấy tờ và chức quyền. Những người sắp xuất ngoại cũng gặp trở ngại với thủ tục và thi cử. Người làm công chức nên tránh kiện tụng hoặc tranh cãi với cấp trên. Tuy nhiên, tài lộc sẽ sinh sôi nảy nở hơn bao giờ hết. Con giáp này dự đoán sẽ có thêm thu nhập bên ngoài và buôn bán cũng sẽ đắt khách.

Đây là thời gian thích hợp cho những người có ý định hùn vốn làm ăn. Đi xa về gần, gia đình đều bình an vô sự. Nếu đang gặp khó khăn trong tình duyên, không nên vội vàng, hãy để duyên ắt đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hung tinh Thiên Quan án ngữ lên vận trình của tuổi Thân khiến các kế hoạch của bản mệnh dễ bị cản trở do tiểu nhân quấy phá. Có vẻ như vẫn có những người ngấm ngầm ghen tị với thành quả mà con giáp này đạt được. Càng gặp bất lợi, tuổi Thân càng cần phải tiếp tục cố gắng, không thể lơ là bởi đó sẽ là cái cớ quá tuyệt vời cho tiểu nhân tung tin đồn thị phi nhằm phá rối công việc của bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng cần cư xử khéo léo, chỉn chu để người khác không nắm được khuyết điểm của mình.

Chuyện tình cảm vẫn còn tồn tại khá nhiều rối ren khiến tuổi Thân phiền lòng. Người bạn có tình cảm thì dửng dưng, người bạn không thích thì nhiệt tình theo đuổi. Sự trái ngược này gây nên không ít tình huống oái ăm, khiến Thân rầu rĩ vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm