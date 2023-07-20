Bắt đầu từ ngày mai 21/7: 3 con giáp được thần linh phù hộ, vận may liên tiếp kéo đến, KHAI SÁNG TÀI VẬN, tài lộc phơi phới, cuộc sống cải thiện, sung túc đến cuối năm 2023

Công việc của tuổi Mão sẽ diễn ra theo ý muốn của bạn. Bạn, là người tuổi này, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả nhờ vào năng lực của bản thân. Vận trình tài lộc của bạn ổn định và đáng tin cậy. Bạn đã tích lũy được một nguồn tài chính vững chắc, do đó phương diện tài chính không có quá nhiều biến động.

Vận trình tình cảm của bạn bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Nếu bạn độc thân, bạn sẽ bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn và có một ai đó đang để mắt tới bạn.

Tuổi Thìn dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Bạn cần tỉnh táo để nhận ra ai là người đang tìm cách tiếp cận mình với mục đích xấu, từ đó giữ khoảng cách với đối phương. Với người làm ăn kinh doanh nay không phải là ngày thích hợp để bản mệnh đưa ra các quyết định đầu tư. Vì thế, tốt nhất hãy giữ chặt tiền trong túi, không nên nghe theo lời rủ rê, xúi bẩy của bất cứ ai kẻo mất tiền nhanh chóng.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm cũng là một nốt trầm buồn trong vận trình của bản mệnh. Có lẽ bạn và người ấy đã xa cách với nhau quá lâu nên nay mối quan hệ mới trở nên lạnh nhạt như vậy. Cả hai người đều cần tích cực tìm cách cứu vãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vẫn là người đóng vai trò quan trọng ở cơ quan. Những người làm y dược, kỹ thuật hoặc làm nghề tự do cũng có chút lộc từ khách hàng, nhưng đừng kiêu ngạo. Thế nhưng tiền bạc lại không thuận lợi. Con giáp này nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm các hạng mục đầu tư mới để tăng thu nhập. Không nên trông cậy vào bất cứ ai, bây giờ ở xung quanh bản mệnh người tốt thì ít mà tiểu nhân thì đầy rẫy.

Tình cảm là điểm sáng. Buông bỏ quá khứ khiến con giáp này có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn cho ngày hôm nay. Hợp tan là do duyên số, bản mệnh đã hiểu được chân lý này nên nếu có bị ai đó lừa dối cũng không bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm