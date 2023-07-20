Bắt đầu từ ngày mai 21/7: 3 con giáp được thần linh phù hộ, vận may liên tiếp kéo đến, KHAI SÁNG TÀI VẬN, tài lộc phơi phới, cuộc sống cải thiện, sung túc đến cuối năm 2023

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 08:33

Đây sẽ là thời gian đổi vận của 3 con giáp này. Đừng bất ngờ khi thấy họ giàu nhanh đến thế nhé!

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão sẽ diễn ra theo ý muốn của bạn. Bạn, là người tuổi này, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả nhờ vào năng lực của bản thân. Vận trình tài lộc của bạn ổn định và đáng tin cậy. Bạn đã tích lũy được một nguồn tài chính vững chắc, do đó phương diện tài chính không có quá nhiều biến động. 

Vận trình tình cảm của bạn bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Nếu bạn độc thân, bạn sẽ bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn và có một ai đó đang để mắt tới bạn.

Bắt đầu từ ngày mai 21/7: 3 con giáp được thần linh phù hộ, vận may liên tiếp kéo đến, KHAI SÁNG TÀI VẬN, tài lộc phơi phới, cuộc sống cải thiện, sung túc đến cuối năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Bạn cần tỉnh táo để nhận ra ai là người đang tìm cách tiếp cận mình với mục đích xấu, từ đó giữ khoảng cách với đối phương. Với người làm ăn kinh doanh nay không phải là ngày thích hợp để bản mệnh đưa ra các quyết định đầu tư. Vì thế, tốt nhất hãy giữ chặt tiền trong túi, không nên nghe theo lời rủ rê, xúi bẩy của bất cứ ai kẻo mất tiền nhanh chóng. 

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm cũng là một nốt trầm buồn trong vận trình của bản mệnh. Có lẽ bạn và người ấy đã xa cách với nhau quá lâu nên nay mối quan hệ mới trở nên lạnh nhạt như vậy. Cả hai người đều cần tích cực tìm cách cứu vãn.

Bắt đầu từ ngày mai 21/7: 3 con giáp được thần linh phù hộ, vận may liên tiếp kéo đến, KHAI SÁNG TÀI VẬN, tài lộc phơi phới, cuộc sống cải thiện, sung túc đến cuối năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vẫn là người đóng vai trò quan trọng ở cơ quan. Những người làm y dược, kỹ thuật hoặc làm nghề tự do cũng có chút lộc từ khách hàng, nhưng đừng kiêu ngạo. Thế nhưng tiền bạc lại không thuận lợi. Con giáp này nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm các hạng mục đầu tư mới để tăng thu nhập. Không nên trông cậy vào bất cứ ai, bây giờ ở xung quanh bản mệnh người tốt thì ít mà tiểu nhân thì đầy rẫy.

Tình cảm là điểm sáng. Buông bỏ quá khứ khiến con giáp này có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn cho ngày hôm nay. Hợp tan là do duyên số, bản mệnh đã hiểu được chân lý này nên nếu có bị ai đó lừa dối cũng không bất ngờ.

Bắt đầu từ ngày mai 21/7: 3 con giáp được thần linh phù hộ, vận may liên tiếp kéo đến, KHAI SÁNG TÀI VẬN, tài lộc phơi phới, cuộc sống cải thiện, sung túc đến cuối năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 7 ngày từ 20-26/7: 3 con giáp có quý nhân trợ giúp, đi đúng hướng, cơ hội tăng tiến, tài lộc ào ạt đổ về nhà, mọi việc hanh thông, đào hoa nở rộ

Liên tiếp 7 ngày từ 20-26/7: 3 con giáp có quý nhân trợ giúp, đi đúng hướng, cơ hội tăng tiến, tài lộc ào ạt đổ về nhà, mọi việc hanh thông, đào hoa nở rộ

Đường công danh sự nghiệp cũng có nhiều tin vui, 3 con giáp được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'