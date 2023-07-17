Bắt đầu từ ngày mai 18/7: 3 con giáp có phiền muộn lặng lẽ tan biến, con đường kiếm tiền suôn sẻ, công việc làm ăn phát đạt, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà

Con giáp này đang vướng bận bởi quá nhiều vấn đề riêng nên khó có thể tập trung vào công việc, sai sót xảy ra cũng vì thế, không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn. Có lẽ nguyên nhân chính cho những mối bận tâm của bạn là do chuyện tình cảm không thành khi bị ảnh hưởng từ ngũ hành xung khắc khiến người tuổi Mùi thấy bất an và vô cùng lo lắng. Giữa bản mệnh và người ấy xảy ra quá nhiều vấn đề lại thêm tình trạng xa mặt cách lòng, tuy muốn gắn bó với nhau nhưng có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại.

Các cặp vợ chồng dễ sinh nghi kỵ, hiểu lầm với nửa kia, mối quan hệ cũng vì bị tổn thương mà rạn nứt, không khí gia đình vô cùng căng thẳng. Lúc này đôi bên nên ngồi lại để cùng bàn luận và tìm ra cách giải quyết thay vì cố tranh cãi mà chẳng đi tới đâu.

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Tuổi Thân

Người tuổi Thân luôn coi trọng gia đình mình. Cho dù có mâu thuẫn gì xảy ra trong nhà, bạn cũng không để tình trạng chiến tranh diễn ra lâu. Bản mệnh sẵn sàng là người xuống nước làm hòa trước để giữ gìn hòa khí trong gia đình. Với con cái, bạn luôn dành cho chúng sự quan tâm cần thiết. Dù có bận rộn đến đâu, bạn vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện với con cái. Bạn nghĩ nhu cầu tinh thần quan trọng với con trẻ hơn các nhu cầu vật chất rất nhiều.

Thiên Tài nâng bước, may mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội phát tài nhờ những trò rút thăm trúng thưởng. Khi cần tiền trong tay, bạn hãy có cách chi tiêu đúng đắn, chớ lãng phí cho những mục đích không thực sự cần thiết.

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Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ gặp thuận lợi trong công việc và học tập. Nhiều người sẽ nhận được tin vui liên quan đến việc xin việc, thi cử, đạt được bằng cấp hoặc thăng chức. Tất cả đều là kết quả của sự cố gắng và tuổi Dậu có quyền tự hào về bản thân. Con giáp này còn có cơ hội kiếm tiền và vận may trong công việc, bất kể làm gì hoặc đi đến đâu. Thu nhập ổn định và đủ để chi tiêu. Điều này sẽ là động lực để tuổi Dậu cố gắng hơn trong thời gian tới.

Vận trình tình cảm cũng đang đi lên. Hãy sống hòa thuận với người thân, vì khi gặp khó khăn, họ sẽ không bỏ mặc bạn. Tuổi Dậu sẽ nhận ra bộ mặt thật của một số người và loại bỏ những người đó khỏi cuộc sống và sự quan tâm của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm