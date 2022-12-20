Báo tin mừng đến 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12), phú vận lên hương, tài khoản nảy số ầm ầm, cơ may trúng độc đắc, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 11:05

 3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12), 3 con giáp sau đây vận trình tài lộc thăng tiến, cuộc sống khởi sắc, hanh thông, lộc phát tới tấp.

Tuổi Ngọ

3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12) tới đây, con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông và rộng mở. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Theo tử vi 12 con giáp, người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Đây là giai đoạn đầu óc của con giáp may mắn này trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Báo tin mừng đến 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12), phú vận lên hương, tài khoản nảy số ầm ầm, cơ may trúng độc đắc, một bước đổi đời thành đại gia - Ảnh 1
3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12) tới đây, con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12) vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sức khỏe trong năm của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Báo tin mừng đến 3 con giáp trong 3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12), phú vận lên hương, tài khoản nảy số ầm ầm, cơ may trúng độc đắc, một bước đổi đời thành đại gia - Ảnh 2
3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12) vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi. Ảnh minh họa: Internet

Với vận khí hưng phá, người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Tỵ ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

3 ngày liên tiếp (21 - 22 - 23/12), nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, tuổi Tỵ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ hưởng vinh hoa phú quý.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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