Bảng vàng may mắn trong 4 ngày cuối tháng 6 (27, 28, 29 và 30/6): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp ‘cất cánh’, ngân khố chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 13:50

Tử vi con giáp dự đoán, trong 4 ngày cuối tháng 6 (27, 28, 29 và 30/6), 3 con giáp dưới đây làm ăn thăng tiến đều đặn, đường tài lộc hanh thông, tiền về đầy túi.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, biết sáng tạo và có khả năng xây dựng cuộc sống từ năng lực của mình. Tuy nhiên, thời gian trước đây tuổi Tý dù có cố gắng nhiều nhưng không đạt được điều mình mong muốn vì vậy may chưa đến. Sau thời gian dài có quá nhiều thứ phải đấu tranh vật vã thì đã đến lúc tuổi Tý gặt hái được thành quả của mình.

Thời gian sắp tới đây, đặc biệt là 4 ngày cuối tháng 6 (27, 28, 29 và 30/6), tuổi Tý cần phải chuẩn bị tinh thần đón bão lộc trời cho. Công việc không những ngày càng thăng tiến mà thu nhập lại tăng lên gấp bội khiến ai cũng ngưỡng mộ. Dự kiến thời điểm này, tài sản dư dả sống thoải mái đến tháng sau. Ngoài ra, tuổi Tý cần chú ý, không nên tức giận hay mất bình tĩnh. Bất kể hoàn cảnh nào cũng nên thoải mái, vui tươi để tránh đụng vào sao may mắn.

Bảng vàng may mắn trong 4 ngày cuối tháng 6 (27, 28, 29 và 30/6): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp ‘cất cánh’, ngân khố chất đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 4 ngày cuối tháng 6 (27, 28, 29 và 30/6), tuổi Tỵ có thể thở phào nhẹ nhõm vì vận trình của bạn rất thoải mái và dễ chịu. Vận đào hoa nở rộ, đường tình duyên khởi sắc, người độc thân dù chưa tính đến chuyện yêu đương nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi.

Trong khi đó các cặp đôi có cát tinh trợ mệnh nên tình cảm ngày càng nồng nàn thắm thiết, nhưng vì đào hoa quá vượng cũng gây ra những sự cố hiểu lầm giữa hai người.

Tài lộc nở rộ, tuổi Tỵ đang trong những ngày này ăn nên làm ra, tiền bạc dữ dội, ào ào đổ về nhà. Bạn cũng tìm được cho mình mục tiêu mới để hướng đến nhằm đạt được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Bảng vàng may mắn trong 4 ngày cuối tháng 6 (27, 28, 29 và 30/6): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp ‘cất cánh’, ngân khố chất đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Thân dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Thân tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Trong 4 ngày cuối tháng 6 (27, 28, 29 và 30/6), Thân sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Thân sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Thân sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Thân mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

Bảng vàng may mắn trong 4 ngày cuối tháng 6 (27, 28, 29 và 30/6): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp ‘cất cánh’, ngân khố chất đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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