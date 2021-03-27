Bàn thờ xuất hiện những dấu hiệu đại kỵ này, gia đạo khắc khẩu, tai ương triền miên

Đặc biệt, khi tường phía sau bàn thờ bị nứt sẽ làm ảnh hưởng tới tài lộc, hạnh phúc của gia đình bạn. Hãy chú ý quan sát và khắc phục ngay khi nhìn thấy dấu hiệu này trên bàn thờ của gia đình mình.

Nếu như bạn thấy rằng tường bàn thờ nhà mình bị nứt thì đó chính là dấu hiệu không lành. Trong thời gian này bạn nên tìm cách khắc phục nó ngay kẻo rước phải điềm không may vào nhà.

Nếu bàn thờ có dấu hiệu này, bạn nên thận trọng không đầu tư làm ăn lớn kẻo cuộc sống khó lòng an yên như ít muốn. Trong thời gian này, bạn cũng không nên gây ra tranh chấp cãi vã với những người xung quanh kẻo tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại mình.

Bát hương là vật bất di bất dịch trên bàn thờ. Khi bạn thấy bát hương không còn ở vị trí cũ thì nên tìm cách hóa giải để xua đuổi những điều không may có thể xảy ra trong khoảng thời gian tới. Nếu không khắc phục, gia đình có thể sẽ gặp nhiều điều không may, mất đi hòa khí thậm chí là làm ăn thất bại.

Bát hương được làm bằng đá

Khi chọn bát hương trong gia đình bạn nên chọn bát hương làm bằng chất liệu sứ để thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng với bề trên của mình. Nếu hay thay đổi bát hương với nhiều chất liệu khác nhau sẽ khiến bề trên cảm thấy bạn không đủ lòng thành và nhiều vấn đề khác nữa.

Nên dùng bát hương bằng sứ khi bày trí bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Cần lưu ý, mỗi loại bát hương lại phù hợp với một hoàn cảnh. Bát hương bằng đá chỉ nên để ở miếu, chùa, không nên dùng trên bàn thờ gia đình. Hiểu rõ điều này, bạn sẽ biết cách bày trí bàn thờ như thế nào để cầu may mắn. Gia chủ nên tránh sử dụng loại bát hương bằng đá trong nhà để tránh rước phải xui xẻo.

Trong bát hương có cát

Một số gia đình sử dụng cát để đổ vào bát hương. Tuy nhiên, theo phong thủy quan niệm, cát là thứ bụi bặm, ô uế không nên đặt ở nơi linh thiêng. Gia chủ không nên dùng cát trong bát hương của gia đình. Nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ.

Một biện pháp khắc phục là nên dùng tro rơm để bỏ vào bát hương. Việc này không chỉ giúp cho bát hương sạch sẽ mà còn giúp gia đạo thêm phần viên mãn, êm ấm. Nguyên liệu này gia chủ có thể tìm mua tại các cửa hàng bán đồ thờ cúng.

Bàn thờ được đặt cạnh nhà vệ sinh

Việc đặt bàn thờ cạnh nhà vệ sinh là điều tuyệt đối cấm kị theo phong thủy gia đạo trong nhà. Nếu như bạn đặt bàn thờ ở cạnh nhà vệ sinh, đặc biệt nếu bạn đặt bàn thờ mà sau lưng nó là tường nhà vệ sinh thì đó chính là một điều đại kỵ.

Đặt bàn thờ cạnh nhà vệ sinh là điều đại kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi nhà vệ sinh thường có nước ẩm ướt nên khi đặt bàn thờ ở đây sẽ ảnh hưởng tới tài lộc phong thủy trong nhà bạn. Về lâu dài, bạn và gia đình có thể sẽ gặp những điều xui xẻo về vận hạn, công danh cũng như tài chính của mình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.