Bẩm sinh 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cầu được ước thấy, vượng phát

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 06:40

Bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý, vượng phu ích tử nên sẽ mang lại may mắn cho gia đình và chồng con.

Tuổi Mùi

Người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 là kiểu người biết cách sẻ chia và cảm thông với người khác. Trông thì có vẻ hướng nội nhưng lại rất biết cách giao tiếp với mọi người xung quanh.

Vẻ ngoài hiền lành, dễ mến là vậy, nhưng người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 chẳng phải một "quả hồng mềm". Nội tâm của họ cũng mạnh mẽ, giàu chí tiến thủ và cầu tiến trong học tập, công việc.

Không nghiêng về thành công tài chính như tuổi Mậu Dần 1998 và Tân Tỵ 2001, người tuổi Quý Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong thời gian tới. Đâu chỉ vậy, những mối quan hệ trong cuộc sống của người tuổi Quý Mùi ngày càng tốt đẹp và mang đến cho họ nhiều cơ hội để phát triển cuộc sống.

Bí quyết giúp người tuổi Quý Mùi "thắng đậm" trong thời gian tới là suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Đã quyết định thì phải tâm huyết thực hiện thì kết quả sẽ viên mãn. Mùa đông chưa về nhưng "mùa xuân" nhanh chân đến trước, nhân duyên tốt lành xuất hiện cũng là một nét điểm xuyết giúp bức tranh cuộc sống tuổi Quý Mùi rực rỡ hơn trong thời gian tới.

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cuộc sống tuổi Quý Mùi rực rỡ hơn trong thời gian tới.. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi là nàng giáp ấn định mang mệnh thần tài. Phụ nữ tuổi Hợi luôn tâm niệm, cần gì phải gồng mình lên tranh chấp với người đời, đôi co với thiên hạ, chỉ cần làm tốt những gì mình đang làm là đủ.

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Hợi sẽ luôn hết lòng vì gia đình. Con giáp này không chỉ giúp đỡ bạn đời trong công việc mà còn lo liệu việc đối nội, đối ngoại và dạy dỗ con cái. Hơn nữa, phụ nữ tuổi Hợi còn tự tạo cho mình một sự nghiệp thành công. Do đó, lấy được vợ tuổi Hợi, đồng nghĩa gia đình vượng phát, hạnh phúc ấm êm cả đời.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Trong số những con giáp, người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng, luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, không ngồi chờ sung rụng, chỉ cần vững tâm thì những điều tốt đẹp sẽ đến. 

Giai đoạn 30 ngày sắp tới, cuộc sống của bản mệnh sẽ có những thay đổi tích cực, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Tuổi Sửu hãy chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, cơ hội làm giàu cũng nằm trong tầm tay, chỉ cần nhìn thấy và nắm bắt thì xác định những năm tháng sau này ấm no sung túc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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