Bậc thầy phong thủy tiết lộ ngày 30/9/2022, top 3 con giáp sướng không ai bằng, giàu có vô đối, ra đường là nhặt được tiền lộc lá bủa vây khiến ai cũng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 21:58

Hãy cùng xem trong 3 con giáp dưới đây có bạn không nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, không ai đoán đúng được con giáp này đang buồn hay vui. Trong ngày 30/9/2022, do được phúc tinh phù hộ, nên phúc khí của người tuổi Thìn rất lớn. Điều này giúp cho chính tài và hoạnh tài của con giáp này không ngừng gia tăng. Người tuổi Thìn sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, phát tài nhưng cũng cần chú ý có sự chọn lọc kỹ càng trong việc đầu tư.

 

Bậc thầy phong thủy tiết lộ ngày 30/9/2022, top 3 con giáp sướng không ai bằng, giàu có vô đối, ra đường là nhặt được tiền lộc lá bủa vây khiến ai cũng ghen tị - Ảnh 1
Trong ngày 30/9/2022, do được phúc tinh phù hộ, nên phúc khí của người tuổi Thìn rất lớn.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hoạt bát, đáng yêu, nên rất được nhiều người yêu mến. Ngoài ra con giáp này còn là người hiếu kỳ, thích khám phá những điều mới lạ. Trong thời gian ngày 30/9/2022, do dám thay đổi, dám thực hiện những cái mới nên con giáp này thành công rực rỡ trong công việc. Sự thành công ấy mang lại những khoản tiền khổng lồ cho người tuổi Thân.

Tuổi Ngọ

Vận thế của người tuổi Ngọ trước đây không tốt, lại chịu ảnh hưởng của hung tinh nên gặp nhiều xui xẻo. Con giáp này có muốn kiếm tiền cũng không kiếm được do tài vận kém và thời vận chưa đến. Trong thời gian ngày 30/9/2022, người tuổi Ngọ được sao Thiên Giải soi chiếu, nên vận thế đảo chiều. Thời gian này người tuổi Ngọ rất may mắn, tiền tích lũy không ngừng gia tăng, cuộc sống thì thuận lợi suôn sẻ, công việc thăng tiến.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi ngọ

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