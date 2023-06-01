BÀ QUAN ÂM CHIẾU MỆNH: 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, gặp dữ hóa lành trong 2 ngày cuối tuần 3-4/6/2023

Tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu chính vì thế cần hết sức cẩn thận kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, luôn lăm le tìm cách cướp công lao của mình. Thời điểm này, bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng. Với người làm kinh tế, những sai lầm từ trước có thể khiến bản mệnh phải chịu một khoản thiệt hại đáng kể. Đây hẳn là bài học đắt giá để tuổi Tỵ không phạm phải trong tương lai. Hãy luôn xác thực thông tin chứ đừng vội vàng nghe theo người khác.

Nếu có ý định đi xa thì bản mệnh nên đi về hướng Tây bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh thêm phần thuận lợi.

Tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng. Đôi bên có nhiều quan điểm chung về cách xử lý công việc nên việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng còn khó khăn cản lối. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể được tiếp xúc với những mối khách hàng triển vọng. Họ không chỉ đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư dả ở hiện tại mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây được ấn tượng tốt.

Về mặt tình cảm, những mâu thuẫn, rạn nứt trước đó được bản mệnh khéo léo giải quyết, không để chuyện quá khứ ảnh hưởng nhiều đến hiện tại. Con giáp này tưởng chừng vô tâm nhưng có lúc lại vô cùng tâm lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Ấn tương trợ để tuổi Mùi không phải lo lắng thái quá về tương lai, có thể tập trung sức mạnh cho những gì ở hiện tại. Ngoài ra, việc bạn muốn gia tăng hiệu quả cho công việc của mình cũng đã được áp dụng triệt để. Ngũ hành xung khắc nên cẩn thận với phát ngôn, đặc biệt khi bạn quyết định tiết lộ những bí mật của mình. Bản mệnh chỉ nên tâm sự với những người bạn thật sự tin tưởng vì bạn không thể biết được ai mới là người tôn trọng những bí mật đó.



Những cảm nhận của bạn về đối phương chưa chắc đã đúng, do đó hãy cho cả hai thêm thời gian bạn nhé. Chuyện đúng hay sai đôi khi không đơn giản như cách bạn vẫn nghĩ, do đó đừng nên vội vàng quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm