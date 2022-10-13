Ba ngày cuối tuần: 3 con giáp tài lộc thăng hoa, vạn sự thuận lợi, cuộc sống giàu sang, công danh bùng phát, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán có 3 con giáp vạn sự thuận lợi, cuộc sống giàu sang, tiền bạc đầy nhà, của cải đầy kho, sự nghiệp thăng hoa.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có may mắn hiếm ai sánh kịp trong 3 ngày cuối tuần. Trên phương diện Tam Hợp cho thấy, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ. Dù có gặp khó khăn, quý nhân cũng sẽ xuất hiện và giúp đỡ Dậu.

Ba ngày cuối tuần: 3 con giáp tài lộc thăng hoa, vạn sự thuận lợi, cuộc sống giàu sang, công danh bùng phát, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Dậu ký kết hợp đồng, tham gia thi cử… Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 3 ngày cuối tuần tài lộc của tuổi Dậu có điểm sáng đáng kể. Con giáp này có thể gặt hái được nhiều thuận lợi từ mối làm ăn trước đó. Nhờ vậy mà túi tiền lúc nào cũng dư dả.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân làm công ăn lương có thể nhận thấy rằng công việc của mình đang tiến triển rất tốt, nhiều cơ hội mới xuất hiện làm bệ phóng vững chắc giúp bạn thể hiện được năng lực bản thân. Bạn luôn có cách để biến thách thức thành cơ hội, tiến băng băng về trước theo cách tuy “chẳng giống ai” nhưng lại cho thấy hiệu quả bất ngờ, đem về nguồn tiền dồi dào, phong phú.

Ba ngày cuối tuần: 3 con giáp tài lộc thăng hoa, vạn sự thuận lợi, cuộc sống giàu sang, công danh bùng phát, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của người làm ăn cũng rất tốt. Thực Thần xuất hiện ngay từ đầu tuần giúp các kế hoạch đầu tư kinh doanh thu về lợi nhuận đều đặn. Vận may kéo dài đến cuối tuần, bạn càng lúc càng có  thêm nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập của mình. Bởi vậy, dù có gặp khó khăn, bạn cũng đừng chùn bước, hãy tin tưởng vào bản lĩnh của mình, sớm muộn gì bạn cũng gặt hái được những trái ngọt thôi.

Tuổi Thìn

Thìn thông minh, lanh lợi, sống tình cảm, giỏi giao du, thân thiện, bộc lộ ưu điểm của bản thân nên luôn được người khác phái săn đón. Tuổi Thìn nam và nữ đều có thể được tỏ tình. Theo tử vi, chuyện tình duyên của những người tuổi Thìn trong thời gian này được cho là sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái".

Ba ngày cuối tuần: 3 con giáp tài lộc thăng hoa, vạn sự thuận lợi, cuộc sống giàu sang, công danh bùng phát, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp, con giáp này cũng có quý nhân đi theo giúp đỡ, giúp mọi việc trong cuộc sống diễn ra hanh thông hơn. Vận may tuổi Thìn được dự đoán sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Vào 2 ngày này, vận khí hanh thông, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái ban tặng tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông hơn hẳn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

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