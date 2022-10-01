Ba con giáp bị hung vận lấn át, xui xẻo đeo bám, thận trọng kẻo rước họa vào ngày 2/10

Trong ngày này, những con giáp sau sẽ phải cẩn trọng trong tất cả mọi việc nếu không muốn thiệt thân.

Tuổi Dậu Người tuổi Dậu không thể tránh khỏi khó khăn trong sự nghiệp vào ngày này. Hãy tự cổ vũ bản thân để không bỏ cuộc giữa chừng, khiến những công lao từ trước đến nay đổ sông đổ bể. Hãy bình tĩnh để phân tích vấn đề, tìm ra lỗi sai, từ đó mới có hướng khắc phục để vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet Phương diện tài lộc cũng không có quá nhiều điểm sáng. Dậu vướng phải sự cạnh tranh khá kịch liệt từ bạn bè hoặc đối tác, khiến các kế hoạch tiến triển chậm chạp. Hãy luôn cẩn thận trong các hoạt động ký kết hợp tác kẻo gây ra lỗi sai to lớn khó có thể khắc phục. Chuyện tình cảm cũng không được ổn định, hôm qua hai người còn vui vẻ với nhau mà hôm sau đã trở mặt cãi cọ. Có lẽ cả hai vẫn còn quá trẻ tuổi hoặc ích kỷ nên không biết phải cư xử thế nào mới là đúng đắn. Hãy nghe lời khuyên của mọi người để rút kinh nghiệm cho mình. Tuổi Mão Người tuổi Mão sẽ phải đối diện với tình trạng hung vận lấn át cát vận. Những thách thức ập tới đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị chu đáo mới mong giảm bớt xui xẻo. Điều này khiến Mão trở nên thiếu kiên nhẫn khi phải xử lý những vấn đề phát sinh bất ngờ trong ngày này. Các mối quan hệ xung quanh vì vậy cũng trở nên căng thẳng hơn.



Ảnh minh họa: Internet Tốt nhất Mão nên đi tìm nguyên nhân và đưa ra cách giải quyết thay vì đổ lỗi cho ai đó. Đừng tốn thời gian hơn thua trong khi vẫn còn nhiều vấn đề ngổn ngang. Chỉ cần Mão giữ bình tĩnh và tự tin vào khả năng của mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã tự đặt ra. Tuổi Thìn Trong ngày này tuổi Thìn phải hết sức cẩn thận trong chuyện giấy tờ hay ăn nói, kẻo mắc vào bẫy kẻ xấu, khiến công sức bấy lâu nay đổ sông đổ bể. Tiền làm ra thì nên cất giữ cẩn thận, chỉ người trong nhà biết với nhau đừng đem ra ngoài khoe kẻo lại mất sạch lộc. Làm ăn không đến nỗi tệ nhưng có tiểu nhân quấy phá nên tài lộc bị cản trở. Bản mệnh cố gắng đừng dây dưa với những kẻ lòng dạ hẹp hòi, họ sẽ luôn tìm cách để hãm hại hoặc lợi dụng bạn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet Hiện tại khoản tiền trong tay đã không rủng rỉnh lại còn chẳng giữ được lâu. Đại Hao cho thấy Thìn thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Vì thế, Thìn cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, nếu kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu thì không thể nào bạn có một cuộc sống dư dả được. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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