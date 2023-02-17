Bà chúa kho ''mở cánh cửa vàng'', cuối tháng 2 dương lịch vận đỏ như son, 3 tuổi tiền tài như ý, sự nghiệp hanh thông, tay trái hái lộc tay phải gom tiền tài

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 22:45

Vào cuối tháng 2 dương lịch, vận may của những con giáp này có thể đạt đến đỉnh điểm, làm ăn thuận lợi lại thu được lời cao.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, nếu luôn cố gắng phấn đấu, người tuổi Mùi sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp vào cuối tuần. Vào cuối tháng 2 dương lịch là thời điểm bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp, song cạnh tranh cũng là yếu tố giúp bạn tiến lên.

Nếu kiên trì không bỏ cuộc, bạn sẽ ngày càng trở thành một người xuất sắc hơn.

Bà chúa kho ''mở cánh cửa vàng'', cuối tháng 2 dương lịch vận đỏ như son, 3 tuổi tiền tài như ý, sự nghiệp hanh thông, tay trái hái lộc tay phải gom tiền tài - Ảnh 1

Tình hình tài chính của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu tích cực. Cát tinh Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh cho thấy nếu bạn là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì bạn có thể thu về được một khoản kha khá trong tuần này.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi u ám vào khoảng thời gian đầu tuần, nhưng bản mệnh không cần phải quá lo lắng hay buồn bã, bởi dần dần đến cuối tuần, mọi việc sẽ được khắc phục. Bạn và người ấy sẽ lại hòa hợp như trước đó, thậm chí thêm phần thấu hiểu nhau.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất thật thà, thẳng thắn, đôi khi tỏ ra nóng nảy. Họ khá nghiêm túc, tận tâm trong công việc.

Dù tài giỏi nhưng con giáp này sống khiêm nhường, không khoa trương và đáng tin cậy. Họ sống chân thành, không thích gian dối, cũng không vụ lợi.

Vào cuối tháng 2 dương lịch, con giáp tuổi Tuất có cơ hội làm chủ cuộc sống. Người muốn chuyển việc cũng nhận được nhiều lời mời làm việc. Lúc này, bản thân họ sẽ đưa ra quyết định cho riêng mình.

Bà chúa kho ''mở cánh cửa vàng'', cuối tháng 2 dương lịch vận đỏ như son, 3 tuổi tiền tài như ý, sự nghiệp hanh thông, tay trái hái lộc tay phải gom tiền tài - Ảnh 2

Con giáp này nên nhớ rằng lúc khởi đầu, làm việc ở đâu cũng khó khăn nhưng càng về sau càng xuôi thuận. Với người làm kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bỏ vốn đầu tư, hoàn thiện bộ máy kinh doanh của mình.

Nhìn chung, năm 2023 mang đến cho tuổi Tuất nhiều cơ hội làm ăn. Những nỗ lực của họ sẽ được khách hàng đánh giá cao, mang về nguồn thu không hề nhỏ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu đa phần đều thật thà, thẳng thắn, cần cù, chịu khó. Trong công việc, họ không ngại dấn thân, chịu khó khăn, gian khổ. Đây cũng là điểm giúp họ được cấp trên đánh giá cao.

Tuy vậy, con giáp này cũng rất bảo thủ, chỉ thích làm theo ý mình mà không lắng nghe ý kiến khách quan từ người khác.

Vào cuối tháng 2 dương lịch, con giáp tuổi Sửu có tài vận đặc biệt tốt. Trong thời gian này, họ có thể đạt được những bước đột phá trong nhiều phương diện.

Người tuổi Sửu mới đi làm năm nay có thể nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các chuyên gia, nhanh chóng vượt qua giai đoạn thử việc và có được chỗ đứng vững chắc nơi công sở.

Bà chúa kho ''mở cánh cửa vàng'', cuối tháng 2 dương lịch vận đỏ như son, 3 tuổi tiền tài như ý, sự nghiệp hanh thông, tay trái hái lộc tay phải gom tiền tài - Ảnh 3

Về tiền bạc, con giáp tuổi Sửu trong thời gian tới thu nhập khá dồi dào, đặc biệt có thể được lộc trời cho như trúng vé số, nhặt được tiền trên đường, v.v.

Về các mối quan hệ, con giáp này nếu còn độc thân sẽ gặp được người bạn khác giới ưng ý. Về sức khỏe, con giáp này có thể chất tốt, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, không bị áp lực.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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