Đầu tuần tài vận hanh thông, 3 con giáp trúng số lớn, làm giàu mạnh, của cải liên tục tăng, bội thu nhà đất tiền bạc bao la

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 00:50

Khởi đầu tuần mới nhiều may mắn, 3 con giáp này liên tục đón lộc, của cải không ngừng tăng. Nhờ đó, đất đai, nhà cửa không còn là ước mơ xa vời nữa.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất trong tuần mới, tuy nhiên, họ cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình.

Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Đầu tuần tài vận hanh thông, 3 con giáp trúng số lớn, làm giàu mạnh, của cải liên tục tăng, bội thu nhà đất tiền bạc bao la - Ảnh 1

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, tuần mới là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão năng động suy nghĩ, trí tưởng tượng phong phú, thường mang đến điều bất ngờ cho mọi người, từ giờ đến Tết Nguyên Đán, vận may của họ sẽ tăng vọt, phú quý hưng thịnh. Tuổi Mão rất có đầu óc kinh doanh, họ có thể nhìn thấy cơ hội kinh doanh kiếm tiền trong mọi hoàn cảnh.

Đầu tuần tài vận hanh thông, 3 con giáp trúng số lớn, làm giàu mạnh, của cải liên tục tăng, bội thu nhà đất tiền bạc bao la - Ảnh 2

Cũng bởi những ưu điểm tuyệt vời này, khởi đầu tuần mới, những người tuổi Mão sẽ được Cát tinh trợ lựa, kiếm được khá nhiều tiền, không chỉ dư dả đón Tết to mà còn có của để dành.

Tuổi Tuất

Khởi đầu tuần mới, những người cầm tinh con Chó được quý nhân phù trợ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào.

Đầu tuần tài vận hanh thông, 3 con giáp trúng số lớn, làm giàu mạnh, của cải liên tục tăng, bội thu nhà đất tiền bạc bao la - Ảnh 3

Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này.

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp xứng danh người phụ nữ ‘bạc tỷ’, vượng phu ích tử, một đời kim quý, ai lấy được sướng 3 đời, giàu sang nứt vách, mệnh Phượng Hoàng cho chồng con hưởng phước

3 con giáp xứng danh người phụ nữ ‘bạc tỷ’, vượng phu ích tử, một đời kim quý, ai lấy được sướng 3 đời, giàu sang nứt vách, mệnh Phượng Hoàng cho chồng con hưởng phước

3 con giáp nữ này là những người quyền quý cao sang nhưng tính cách đẹp đẽ, dịu dàng, có số mệnh vượng phu ít tử, ai lấy được như vớ phải hũ vàng.

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