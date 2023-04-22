Đầu tuần sau (24/04) Thiên Ấn trợ vận, sự nghiệp khởi sắc: 3 con giáp này được Thần Tài ban phước, thăng tiến trong sự nghiệp, làm gì cũng đạt được thành tựu to lớn

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 22:33

Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có quý nhân phù trợ, các thương vụ đều diễn ra thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này hợp tác hoặc giải ngân vốn làm ăn kinh doanh.

Tuổi Tý 

Đầu tuần sau (24/04) Thiên Ấn trợ vận, sự nghiệp khởi sắc: 3 con giáp này được Thần Tài ban phước, thăng tiến trong sự nghiệp, làm gì cũng đạt được thành tựu to lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi 12 con giáp, Thiên Ấn trợ vận, con đường sự nghiệp của người tuổi Tý có khởi sắc đáng kể trong ngày hôm nay. Nhiều người được cất nhắc thăng tiến nhờ những thành tích cao trong công việc.

Với những người còn trẻ tuổi, bạn có thể dành thêm thời gian để bổ sung cho mình những kiến thức mới giúp ích cho công việc. Hãy luôn ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, như vậy thì khi cơ hội đến, bạn sẽ có thể nhanh chóng nắm bắt.

Thủy khắc Hỏa, đáng tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này không được như ý muốn. Bạn nên tin tưởng vào nửa kia của mình hơn chứ đừng nên có những suy đoán vẩn vơ. Sự thiếu tin tưởng của bạn sẽ khiến nửa kia tổn thương đấy. 

Tuổi Tị

Tài vận của người tuổi Tỵ sẽ tăng vọt. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có quý nhân phù trợ, các thương vụ đều diễn ra thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này hợp tác hoặc giải ngân vốn làm ăn kinh doanh. Sự nghiệp thành công giúp tinh thần của họ vô cùng phấn chấn.

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau quá trình dài cố gắng làm việc. Người tuổi Mùi nên tin rằng "chịu thương chịu khó" nhất định sẽ được ăn quả ngọt.

 

Tuổi Dần 

 

Đầu tuần sau (24/04) Thiên Ấn trợ vận, sự nghiệp khởi sắc: 3 con giáp này được Thần Tài ban phước, thăng tiến trong sự nghiệp, làm gì cũng đạt được thành tựu to lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần sẽ nhận được sự ủng hộ từ cả cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh. Đây là những dấu hiệu tích cực giúp cho bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Họ sẽ có được những bước tiến đều đặn, càng làm càng đạt thành tích cao, hứa hẹn những kết quả khiến người khác phải trầm trồ thán phục.‏

‏Với những người có sự quyết tâm, luôn thể hiện rõ ràng ý chí trong mỗi hành động, đó chính là chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này của bản mệnh là rất lớn. Nếu không, họ cũng có những biến chuyển tích cực, chẳng hạn như được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tha hồ phát huy thế mạnh. Bên cạnh cũng sẽ luôn có những người đồng cấp, quý nhân tương trợ kịp thời.‏

‏Con giáp này cũng là người có bản lĩnh, ứng biến linh hoạt, sẵn sàng làm mới bản thân trong các vấn đề cần có sự thích ứng với từng hoàn cảnh. Do đó, họ có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cấp trên. Đặc biệt, sự chủ động sẽ giúp bản mệnh dễ đạt được thành công hơn là chờ đợi cơ hội đến.‏

‏Những thành tựu trong sự nghiệp giúp người tuổi Dần có được tài lộc bình ổn, thậm chí có phần tăng tiến hơn nhờ được khen thưởng. Những người tham gia làm ăn kinh doanh có dấu hiệu vượng phát, mở rộng và phát triển tốt đẹp.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

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