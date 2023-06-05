Đầu tuần (5/6), 3 con giáp tiền rơi trước cửa, tài vận hanh thông, tình duyên đỏ rực, hỷ sự kéo tới ùn ùn

Tâm linh - Tử vi 05/06/2023 07:47

Đầu tuần, 3 con giáp này có vận trình tài lộc viên mãn, hanh thông.

Tử vi tuổi Tị

Tử vi đầu tuần có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ dễ dàng hòa nhập với tập thể trong ngày đầu tuần. Dù bạn mới bước chân vào môi trường mới đi nữa, bạn cũng không quá bỡ ngỡ mà nhanh chóng bắt kịp với mọi người xung quanh.

Đầu tuần (5/6), 3 con giáp tiền rơi trước cửa, tài vận hanh thông, tình duyên đỏ rực, hỷ sự kéo tới ùn ùn - Ảnh 1
Tử vi đầu tuần có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ dễ dàng hòa nhập với tập thể trong ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Bản mệnh nên nhanh chóng hợp tác với đối phương để có thể đi trước đối thủ, thu được một khoản tiền khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi tuổi Mão 

Tử vi đầu tuần dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra tương đối hanh thông. Những kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều đạt được bước tiến xa. Một vài kết quả khả quan giúp bản mệnh có thể động lực để tiếp tục làm công việc này. 

Đầu tuần (5/6), 3 con giáp tiền rơi trước cửa, tài vận hanh thông, tình duyên đỏ rực, hỷ sự kéo tới ùn ùn - Ảnh 2
Nhờ Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền tiềm năng, đồng thời còn chớp lấy cơ hội này một cách nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà tăng cao. Nhờ Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền tiềm năng, đồng thời còn chớp lấy cơ hội này một cách nhanh chóng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Người độc thân nhận được tín hiệu tốt từ chuyện tình yêu. Theo đó, sự cởi mở và lương thiện giúp bản mệnh tạo ấn tượng trong mắt người khác.  

Tử vi tuổi Sửu 

Tử vi đầu tuần của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đôi lúc mập mờ trong chuyện tình cảm.

Công việc: Người tuổi Sửu vận trình công danh ổn định, thường có những chuyến công tác xa nhà nhiều ngày.

Đầu tuần (5/6), 3 con giáp tiền rơi trước cửa, tài vận hanh thông, tình duyên đỏ rực, hỷ sự kéo tới ùn ùn - Ảnh 3
Vận trình tài lộc tạo cho bạn nhiều tiền bạc và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Tình cảm bạn có nhiều mối quan hệ không rõ ràng, cần tìm đúng người cho chuyện lâu dài.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tạo cho bạn nhiều tiền bạc và may mắn.

Sức khoẻ: Không nên làm việc quá sức, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình.

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