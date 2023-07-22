Đầu tuần (24/7) hỷ sự tràn về, cuộc sống của 3 con giáp có bước tiến mới: Gia đạo xuôi thuận, vượng đường công danh, vươn lên giàu sang, sự nghiệp càng đi lên

Những người tuổi Dần trời sinh có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn bất chấp mọi thứ để đạt được thành công ngoài mong đợi.

Theo tử vi học chỉ rõ trong ngày 24/7 này, tuổi Dần là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Đây chính là giai đoạn mà người tuổi Dần sẽ vượt qua những khó khăn và trở mình một cách mạnh mẽ đạt được thành công đáng mong chờ.

Những người tuổi Dần khá tham vọng, họ không bao giờ từ bỏ những cơ hội tốt đang ở trước mắt, mà luôn tìm cách để phát huy năng lực của mình xây dựng một sự nghiệp vững chắc

Đặc biệt trong thời điểm này, những người tuổi Dần chỉ cần làm bất cứ điều gì cũng có thể thành công rực rỡ, tài vận không những dồi dào mà sự nghiệp ngày càng vững chắc cho tương lai của mình. Người tuổi Dần sẽ có cuộc sống cực kỳ viên mãn, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người dễ tính, sống tình cảm lại rất vị tha bao dung, tuổi Mão luôn nhận được sự yêu mến, quan tâm của người khác. Những người đồng nghiệp và cấp trên cũng vô cùng yêu quý bạn. Họ vì bạn mà có thể sẵn sàng giúp đỡ không ngại khó khăn thậm chí là thiệt hại bản thân.

Trên con đường sự nghiệp có những người này giúp đỡ, tuổi Mão không sợ không có chỗ dựa. Ngày 24/7 này dự báo là thời điểm hết sức may mắn dành cho bạn. Nỗ lực, chăm chỉ chịu khó cùng với sự hậu thuẫn của đồng nghiệp, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao, cuối tháng hưởng KPIs xuất sắc.

Bạn được kí hợp đồng dài hạn, cơ hội thăng tiến và tăng lương đang nằm trong tầm tay. Sếp muốn giữ bạn nên nhất định sẽ tăng lợi nhuận cho bạn đó. Tiền bạc cũng vì thế mà rủng rỉnh. Phải nói rằng người làm kinh doanh sẽ có ngày bội thu, tiền tiêu không hết. Tranh thủ tiết kiệm đi nhé. Nhưng nên nhớ phải rủ người ấy đi chơi một chuyến giá trị vì người ấy luôn bên bạn, yêu thương và ủng hộ bạn hết lòng đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi là con giáp lương thiện, giàu thấu hiểu cho người khác. Họ tinh tế nắm bắt tâm lý của người khác, vì thế người làm những công việc về ngoại giao, đàm phán thường khá thành công.

Thời gian tới, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp may mắn bậc nhất. Có vận may dẫn đường, cùng tài năng vốn có, rất nhanh chóng tuổi Mùi sẽ đạt được điều mình mong muốn, thậm chí là còn hơn những gì họ từng nghĩ.

Trong ngày 24/7 này, tuổi Mùi nên biết tận dụng những mối quan hệ vốn có để có sự trợ giúp cho công việc. Vì trong những mối quan hệ đó sẽ có quý nhân giúp đỡ họ.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.