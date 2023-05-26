Đầu tháng 6, con giáp may mắn tài lộc, tài chính khả quan, cần cẩn trọng một số điều để tránh mất lộc, vướng phải thị phi

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão chưa hoàn thành chỉn chu công việc hiện tại, làm việc đôi lúc theo cảm xúc.

Đầu tháng 6 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão luôn cố gắng cùng người yêu giải quyết những khó khăn khi cả hai gặp phải.

Tình duyên: Tình cảm của bạn và đối phương sau những trận cãi vã lớn, .

Sức khỏe: Trong ngày dành nhiều thời gian để ngủ, tinh thần dễ mệt mỏi.

Tử vi tuổi Mùi

Đầu tháng 6 Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mùi cần hạn chế mâu thuẫn với người có chức quyền trong ngày đầu tháng 6. Dù bạn có mạnh mẽ đứng lên cũng khó có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.

Hãy bình tĩnh theo dõi tình hình để có cách giải quyết tình huống hợp lý nhất, còn quá cứng cỏi cũng không giúp bạn thu được bất cứ lợi thế nào. Hơn nữa, bạn cứ làm tốt việc của mình, kẻ xấu sẽ chẳng tìm được cớ gì để bắt bẻ.

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mùi cần hạn chế mâu thuẫn với người có chức quyền trong ngày đầu tháng 6 - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi tuổi Thân

Đầu tháng 6 của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có chút gian nan, vất vả. Dường như những cuộc cãi vã với đồng nghiệp chính là nguyên nhân khiến cho tâm trạng người tuổi này “tụt dốc không phanh”, khó đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Vận trình tài lộc có tốt, có xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc có tốt, có xấu. Công việc gặp nhiều ngáng trở khiến cho tình hình tài chính có dấu hiệu giảm đáng kể. Tuy nhiên, con giáp này vẫn chi tiêu thoải mái do có khả năng quản lý tài chính khá tốt.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Những cặp đôi yêu nhau phát sinh nhiều mâu thuẫn bởi những lý do không đáng. Dù có hiểu lầm nhưng người trong cuộc chẳng muốn tháo gỡ khúc mắc này.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.