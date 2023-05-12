Đâu là những con giáp được Thần Tài để mắt, không giàu không được, làm nghề gì cũng kiếm ra tiền tỷ, ôm vàng hốt bạc từ 2024 - 2028?

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 18:29

Ai khổ mặc ai, những người thuộc 3 con giáp này lắm tiền nhiều của, đứng trên ụ vàng trong 4 năm tới.

Tuổi Sửu

Là người chăm chỉ, thật thà và hiếm khi nề hà việc gì, thế nhưng người tuổi Sửu lại có một cuộc sống không mấy êm ả. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng con giáp này thường gặp phải khó khăn khi bắt đầu công việc của mình.

Đâu là những con giáp được Thần Tài để mắt, không giàu không được, làm nghề gì cũng kiếm ra tiền tỷ, ôm vàng hốt bạc từ 2024 - 2028? - Ảnh 1
Từ 2024 - 2028: 3 con giáp hiền lương hưởng lộc, hốt bạc giàu to. Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 năm tới, nhờ được cát tinh soi chiếu và quý nhân phù trợ, cuộc sống của người tuổi Sửu sẽ hanh thông, thuận lợi. Trong công việc, nhờ sự soi đường chỉ lối của những người có kinh nghiệm mà con giáp này dễ dàng vượt qua khó khăn. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ lên cao như điều gặp gió và đem về cho họ thu nhập cao gấp ba, bốn lần trước đây.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn thông minh. Khi gặp khó khăn, họ dễ bị rối và ít khi suy nghĩ kỹ lượng nên dễ gặp thất bại. Tuy nhiên, người này cũng học hỏi rất nhanh.

Trải qua nhiều thăng trầm, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ngày càng thấu tình đạt lý. Tuổi Ngọ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để tỏa sáng đúng lúc đúng chỗ, nắm chắc thành công trong tay.

Trong năm 2024, vận khí của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc. Họ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuối nắm nhận nhiều tài lộc.

Tử vi dự báo tuổi Ngọ là một trong những con giáp có cơ hội lớn để đổi đời trong 4 năm tới. Vì vậy, bản mệnh không nên lo lắng khi gặp một vài điều khó khăn trong cuộc sống. Chỉ cần tuổi Ngọ tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn, cho dù là dựa vào thực lực hay do may mắn thì con giáp này luôn là một trong những con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp.

Đâu là những con giáp được Thần Tài để mắt, không giàu không được, làm nghề gì cũng kiếm ra tiền tỷ, ôm vàng hốt bạc từ 2024 - 2028? - Ảnh 2
3 tuổi được Thần Tài nhả vía, vượng khí tràn trề, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong 4 năm tới. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 4 năm tới từ 2024 đến 2028, hoạnh tài của con giáp này vượng phát vô cùng. Người tuổi Dần tự mình khởi nghiệp, tự mình làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh, người làm công ăn lương thì sẽ được tăng lương, tăng thưởng nên tích lũy được nguồn tài sản vô cùng dồi dào.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong 3 năm tới đây, những con giáp này cuối cùng cũng KHỔ TẬN CAM LAI, nỗ lực đã có thành quá, đường tài lộc sáng chói

Trong 3 năm tới đây, những con giáp này cuối cùng cũng KHỔ TẬN CAM LAI, nỗ lực đã có thành quá, đường tài lộc sáng chói

Trong vòng 3 năm tới, những con giáp này chính tức hết nghèo khổ, công thành doanh tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hàng ngày Tử vi 12 con giáp Tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 7 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 22 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 23 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 8 giờ 41 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 16 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ