Đâu là những con giáp được Thần Tài để mắt, không giàu không được, làm nghề gì cũng kiếm ra tiền tỷ, ôm vàng hốt bạc từ 2024 - 2028?

Là người chăm chỉ, thật thà và hiếm khi nề hà việc gì, thế nhưng người tuổi Sửu lại có một cuộc sống không mấy êm ả. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng con giáp này thường gặp phải khó khăn khi bắt đầu công việc của mình.

Trong 4 năm tới, nhờ được cát tinh soi chiếu và quý nhân phù trợ, cuộc sống của người tuổi Sửu sẽ hanh thông, thuận lợi. Trong công việc, nhờ sự soi đường chỉ lối của những người có kinh nghiệm mà con giáp này dễ dàng vượt qua khó khăn. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ lên cao như điều gặp gió và đem về cho họ thu nhập cao gấp ba, bốn lần trước đây.

Tuổi Ngọ vốn thông minh. Khi gặp khó khăn, họ dễ bị rối và ít khi suy nghĩ kỹ lượng nên dễ gặp thất bại. Tuy nhiên, người này cũng học hỏi rất nhanh.

Trải qua nhiều thăng trầm, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ngày càng thấu tình đạt lý. Tuổi Ngọ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để tỏa sáng đúng lúc đúng chỗ, nắm chắc thành công trong tay.

Trong năm 2024, vận khí của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc. Họ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuối nắm nhận nhiều tài lộc.

Tử vi dự báo tuổi Ngọ là một trong những con giáp có cơ hội lớn để đổi đời trong 4 năm tới. Vì vậy, bản mệnh không nên lo lắng khi gặp một vài điều khó khăn trong cuộc sống. Chỉ cần tuổi Ngọ tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn, cho dù là dựa vào thực lực hay do may mắn thì con giáp này luôn là một trong những con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp.

3 tuổi được Thần Tài nhả vía, vượng khí tràn trề, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong 4 năm tới. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 4 năm tới từ 2024 đến 2028, hoạnh tài của con giáp này vượng phát vô cùng. Người tuổi Dần tự mình khởi nghiệp, tự mình làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh, người làm công ăn lương thì sẽ được tăng lương, tăng thưởng nên tích lũy được nguồn tài sản vô cùng dồi dào.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!