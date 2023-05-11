Đâu là những con giáp cuối cùng cũng hết khổ, phúc khí đầy nhà, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay đúng 16H30 hôm nay (11/5)?

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 04:33

Theo tử vi, vào đúng 17H hôm nay (11/5), 3 con giáp sau đây sẽ chạm đến đỉnh cao của sự may mắn, làm đâu trúng đó.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thứ Năm 11/05/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Sửu hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Sửu trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Đâu là những con giáp cuối cùng cũng hết khổ, phúc khí đầy nhà, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay đúng 16H30 hôm nay (11/5)? - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp may mắn nhất ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Thứ Năm này cũng là ngày mà Tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 92 , 78 , 36

Tuổi Ngọ

Ngày có Tam hội nâng đỡ nên người tuổi Ngọ có thể xin tư vấn từ những người lớn tuổi hoặc người thân trong gia đình để có được sự cân bằng trong cuộc sống. Ngoài ra, một người nào đó xuất hiện và cho bạn lời khuyên đáng giá, giúp bạn có góc nhìn tích cực hơn với tương lai của mình.

Trong công việc, nhờ có Thiên Ấn nên con giáp tuổi Ngọ có thể áp dụng ý tưởng mới và hiện thực hóa chúng hiệu quả. Ngoài ra, một số điều bạn được học hỏi cũng đã trở thành kiến thức quan trọng để thay đổi sự nghiệp hiện tại.

Thời gian này, bản mệnh nên để tâm hơn tới khía cạnh sức khỏe, có thể bạn gặp rắc rối với tình trạng da bị dị ứng hoặc nóng trong. Nên thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh, ít ăn thịt hơn nhé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 41 , 65 , 96

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Dậu may mắn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm nghề tự do có thể thu được một khoản kha khá xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Con giáp này cảm thấy tràn trề động lực và sẵn sàng phấn đấu cho tương lai.

Đâu là những con giáp cuối cùng cũng hết khổ, phúc khí đầy nhà, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia, đếm tiền mỏi tay đúng 16H30 hôm nay (11/5)? - Ảnh 2
Hôm nay (11/5), 3 con giáp này bất ngờ giàu to. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, bản mệnh lại thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu. Tuổi Dậu nên bình tĩnh dù phải đối mặt với bất cứ vấn đề gì, hãy xác minh thông tin trước khi vội vàng phán xét.

Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc, bản mệnh hãy thoải mái thể hiện bản thân mình với đối phương, đừng giấu mọi chuyện trong lòng để rồi sau đó lại thất vọng. Có thể hiểu lầm xảy ra chỉ vì hai người chưa thực sự hiểu nhau mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 13 , 52 , 57

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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