Đàn ông 3 tuổi này phong lưu, đào hoa bậc nhất, dễ có số ngoại tình, chị em nhớ tránh càng xa càng tốt, kẻo rước khổ vào thân

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 02:35

Theo tử vi, dưới đây là 3 con giáp phong lưu có tiếng, đào hoa bậc nhất trong 12 con giáp, chị em phải giữ thật kỹ.

Tuổi Ngọ

Thích tự do, hoang dại chính là đặc điểm đặc trưng của những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ, đặc biệt là nam giới thường thích cuộc sống phóng khoáng, khó có điều gì có thể giữ chân họ lại.  

Là người tài giỏi trong giao tiếp, khí chất và phong thái lại hơn người, đàn ông tuổi Ngọ được xếp vào hàng đào hoa bậc nhất. Những cô nàng tuổi Ngọ cũng không kém cạnh khi luôn khiến đối phương muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về con người thú vị, nhiều bí ẩn này.

Đàn ông 3 tuổi này phong lưu, đào hoa bậc nhất, dễ có số ngoại tình, chị em nhớ tránh càng xa càng tốt, kẻo rước khổ vào thân - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp trời phú cho sự đào hoa, nhiều bóng hồng vây quanh. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ luôn tìm kiếm, khao khát cảm giác mới mẻ. Khi cảm giác mới mẻ dần biến mất theo thời gian, con giáp này dễ nảy sinh xúc cảm với đối tượng mới. Họ là người không thể chịu đựng được cảm giác nhàm chán. 

Nhìn chung, sự đào hoa sẽ giúp người sở hữu có được nhân duyên tốt. Tuy nhiên đây cũng là con dao 2 lưỡi, đòi hỏi người đó phải thận trọng nếu không muốn bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài luồng. Gặp được nhau đã khó, hãy trân trọng và bồi đắp tình cảm ấy thường xuyên nhé! 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường đạt nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ dường như dành cả đời chỉ để theo đuổi tiền bạc, địa vị xã hội. Mọi nhiệt huyết, tận tâm đều đặt vào công việc. Cũng chính vì vậy mà trong quan hệ xã hội, họ luôn được người khác kính nể.  

Chàng trai tuổi Tý vừa hào hoa, phóng khoáng, thân thiện lại nhiều tài lẻ nên thu hút được rất nhiều người xung quanh, đặc biệt là các cô gái. Thế nhưng trong phương diện tình yêu, Tý lại là người đa tình. Chàng trai này thường có thói quen lưu giữ những kỷ niểm tình yêu. Dù có bước vào một mối tình mới, họ cũng chẳng thể nào quên hoàn toàn những chuyện đã qua. Điều đó khiến người yêu hiện tại của chàng trai tuổi Tý luôn cảm thấy bất an, phiền lòng.  

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân hầu hết đều rất thông minh, giỏi giang, nhanh nhẹn, không chịu trói buộc, biết cách ăn nói phù hợp với từng hoàn cảnh. Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với anh ta đều sẽ cảm nhận được điều đó. Họ là những người vui vẻ và nhiệt tình, hoạt bát và năng động, xư xử và ăn nói đều không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, đàn ông cầm tinh con Khỉ còn có thái độ tích cực đối với mọi việc trong cuộc sống, làm việc đến nơi đến chốn, là mẫu đàn ông toát lên khí chất quyến rũ khiến bất cứ cô gái nào cũng khó cưỡng lại.

Đàn ông 3 tuổi này phong lưu, đào hoa bậc nhất, dễ có số ngoại tình, chị em nhớ tránh càng xa càng tốt, kẻo rước khổ vào thân - Ảnh 2
Đây là top 3 con giáp nam phong lưu đa tình bậc nhất thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp nam này rất ga-lăng với phái nữ, sau khi lập gia đình lại càng chiều vợ thương con hết mực. Đàn ông tuổi Thân gây ấn tượng tốt nhờ sự chân thành, yêu thương, đề cao lẽ phải. Dù là bạn bè hay người thân, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, không chút nề hà hay toan tính. Chính điều này khiến những người xung quanh cảm thấy rất yên tâm và ấm áp khi ở bên cạnh con giáp này. Dù có hình tượng bên ngoài hấp dẫn như vậy, sở hữu nhiều đặc điểm tính cách về "người trong mộng" của các cô gái nhưng điều đó không có nghĩa con giáp nam này đi đâu cũng trêu ong ghẹo bướm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

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