Ăn ở hiền lành, Phật Bà yêu thương: Từ 13/2 đến 16/2 tài lộc bùng nổ, 3 con giáp hứng trọn may mắn, sự nghiệp tăng tiến, tiền bạc nhiều vô cùng

Vận khí của người tuổi Ngọ tương đối dồi dào từ 13/2 đến 16/2. Con giáp này gặp một chút khó khăn trong cuộc sống hoặc công việc nhưng đều không lớn. Quý nhân phù trợ sẽ giúp bản mệnh vượt qua những vấn đề đó. Tài lộc đổ về liên tục, tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi. Dù có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng không làm con giáp này nản chí lùi bước.

Đây cũng là thời kỳ nhân duyên tốt với người tuổi Ngọ. Bản mệnh được nhiều người quý mến, sẵn sàng tương trợ khi cần thiết.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có năng lực mạnh mẽ và phẩm chất cá nhân cao, có phong thái riêng, tài ăn nói. Con giáp được đánh giá cao bởi tính năng động và chăm chỉ.

Theo tử vi 12 con giáp, vận số vượng sắc, đường tiền tài được cát tinh chiếu rọi, từ 13/2 đến 16/2, Dần sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, nhanh lam nhanh làm, Dần ắt trở thành con giáp giàu sang vô đối, tiền chất chật két, rung đùi hưởng lạc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Từ thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Tý sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua. Bản mệnh nên dự phòng tiền bạc và tài chính cũng như những khoản đầu tư cho những năm sau, phòng tránh may rủi.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm