'Ăn lộc trời' sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, 3 con giáp đại phát tài, vàng ngập két – tiền ngập nhà, phú quý bao quanh

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 13:34

Sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, việc làm ăn của bạn vô cùng thuận lợi, nhờ đó mà tài chính cũng cứ thế tăng lên ùn ùn.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn dĩ thông minh, chịu khó, lại thêm việc gặp thời nên họ sẽ cố gắng hết sức. Dự đoán sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, tài vận của tuổi Tuất cực sáng, các khoản thu từ công việc chính và phụ đều tăng lên nhanh chóng.

Sự nghiệp của Tuất có những dấu hiệu khởi sắc. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và nhất định là không bỏ qua cơ hội nào. Nhiều người vẫn nói, tuổi Tuất mệnh sướng, cái giàu đến với họ dửng dưng, quan điểm này thật sự không phải là không có căn cứ, ứng với thời điểm này thật sự rất chính xác.

'Ăn lộc trời' sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, 3 con giáp đại phát tài, vàng ngập két – tiền ngập nhà, phú quý bao quanh - Ảnh 1
Dự đoán sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, tài vận của tuổi Tuất cực sáng, các khoản thu từ công việc chính và phụ đều tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần mà đón tài lộc về nhà. Nếu không có ý định gửi tiền vào ngân hàng thì nhớ sắm ở nhà cái két thật lớn, bởi Thần Tài đang giúp sức cho con giáp này nhiều lắm đó.

Đây là khoảng thời gian tài lộc cực vượng, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều có những tín hiệu đáng mừng. Vẫn có những lúc gặp phải khó khăn, trở ngại nhưng về cơ bản thì người tuổi Dậu sẽ bội thu đó. Người làm kinh doanh buôn bán hãy lợi dụng lúc Thần Tài đứng về phía mình mà “phất cờ khởi nghĩa” nhé, chắc chắn doanh thu sẽ chẳng tồi chút nào đâu.

'Ăn lộc trời' sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, 3 con giáp đại phát tài, vàng ngập két – tiền ngập nhà, phú quý bao quanh - Ảnh 2
Tử vi cho thấy, sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần mà đón tài lộc về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tổng thể tài lộc của tuổi Tý ổn định sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch. Điều này thể hiện ở sự nghiệp sẽ có tiến triển bất ngờ. Ngoài ra, những người tuổi Tý còn được quý nhân giúp đỡ từ mọi phương diện. Những người tuổi này còn là người có cuộc sống thoải mái, vui vẻ. Lúc nào xung quanh họ cũng có nhiều người bạn tốt. Những người bạn này cũng chính là quý nhân của tuổi Tý.

Họ luôn sẵn sàng tương trợ khi gặp khó khăn. Trong cuộc sống, con giáp này nhờ những người bạn mà phất lên. Nếu quyết tâm làm giàu, họ chính là người giúp có vốn, hỗ trợ và cổ vũ hết mình. Bước sang thời điểm này, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Tý sẽ có được cơ hội thể hiện tài năng và cơ hội thăng tiến. Qua đó, thu nhập của con giáp này sẽ tăng đáng kể.

'Ăn lộc trời' sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch, 3 con giáp đại phát tài, vàng ngập két – tiền ngập nhà, phú quý bao quanh - Ảnh 3
Tổng thể tài lộc của tuổi Tý ổn định sau 16h30 ngày 17/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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