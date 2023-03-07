‘Ăn lộc trời cho’ vào đầu tháng 3, những con giáp phát tài không ngừng, vàng ngập két - tiền ngập nhà, phú quý vinh hoa có đủ

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 19:54

Vào đầu tháng 3, việc làm ăn của bạn vô cùng thuận lợi, nhờ đó mà tài chính cũng cứ thế tăng lên ùn ùn.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất là con giáp cực kỳ may mắn trong đầu tháng 3. Họ có Thần tài hỗ trợ, làm gì cũng thuận lợi, tiền kiếm nhiều và dễ dàng. Những người tuổi Tuất vốn dĩ thông minh, chịu khó, lại thêm việc gặp thời nên họ sẽ cố gắng hết sức.

Tài vận của họ được dự đoán trong thời gian này cực sáng, các khoản thu từ công việc chính và phụ đều tăng lên nhanh chóng. Sự nghiệp của Tuất có những dấu hiệu khởi sắc. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và nhất định là không bỏ qua cơ hội nào. 

‘Ăn lộc trời cho’ vào đầu tháng 3, những con giáp phát tài không ngừng, vàng ngập két - tiền ngập nhà, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, đầu tháng 3, tuổi Dậu là con giáp nên chuẩn bị tinh thần mà đón tài lộc về nhà. Nếu không có ý định gửi tiền vào ngân hàng thì nhớ sắm ở nhà cái két thật lớn, bởi Thần Tài đang giúp sức cho con giáp này nhiều lắm đó. Trong lá số tử vi cho thấy, tài lộc đang theo nhau mà về nhà.

Đây sẽ là khoảng thời gian tài lộc cực vượng, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều có những tín hiệu đáng mừng. Vẫn có những lúc gặp phải khó khăn, trở ngại nhưng về cơ bản thì người tuổi Dậu sẽ có thời gian bội thu đó. 

‘Ăn lộc trời cho’ vào đầu tháng 3, những con giáp phát tài không ngừng, vàng ngập két - tiền ngập nhà, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất yêu tiền nhưng không vì thế mà làm những việc trái lương tâm, trái pháp luật để kiếm tiền. Con giáp này luôn dựa vào năng lực của bản thân để tạo dựng sự giàu có. Trong đầu tháng 3, do vận thế đảo chiều, người tuổi Tý có thể kiếm được những khoản tiền không nhỏ.

Nhiều người vẫn nói, tuổi Tý mệnh sướng, cái giàu đến với họ dửng dưng, quan điểm này thật sự không phải là không có căn cứ, ứng với thời điểm này thật sự rất chính xác. Người làm kinh doanh buôn bán hãy lợi dụng lúc Thần Tài đứng về phía mình mà "phất cờ khởi nghĩa" nhé, chắc chắn doanh thu sẽ chẳng tồi chút nào đâu.

‘Ăn lộc trời cho’ vào đầu tháng 3, những con giáp phát tài không ngừng, vàng ngập két - tiền ngập nhà, phú quý vinh hoa có đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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