Đảm bảo 99% 3 con giáp TRÚNG SỐ độc đắc ngày cuối tuần 16/4: hứa hẹn sẽ có cơ hội bùng nổ về tiền bạc do cát khí tề tựu, công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 17:05

Tử vi dự báo, đường tài lộc của 3 con giáp dưới đây vào ngày cuối tuần 16/4 cực kỳ bùng nổ, có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất, dễ dàng trúng số tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi.

Tuổi Mão

Trong danh sách những con giáp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Mão. Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đặc biệt trong ngày cuối tuần 16/4 là một năm khá may mắn với tuổi Mão nhưng lại đến muộn hơn so với con giáp khác. Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc biệt, trong thời điểm này, tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Tử vi cho biết người tuổi Mão do có quý nhân trợ giúp nên đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Đảm bảo 99% 3 con giáp TRÚNG SỐ độc đắc ngày cuối tuần 16/4: hứa hẹn sẽ có cơ hội bùng nổ về tiền bạc do cát khí tề tựu, công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết rằng trong ngày 16/4 tới là thời điểm vàng son của người tuổi Dậu trong công việc. Thời gian này người tuổi Dậu có cơ hội tỏa sáng để thăng quan tiến chức, lên lương lên lộc. Những người tuổi Dậu đang làm ăn riêng, hoặc có liên quan tới công việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp.

Tử vi cho biết do dược Cát tiên soi sáng, tuổi Dậu sẽ có được vô vàng bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, nên người tuổi Dậu càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc trong những năm tới nữa.

Đảm bảo 99% 3 con giáp TRÚNG SỐ độc đắc ngày cuối tuần 16/4: hứa hẹn sẽ có cơ hội bùng nổ về tiền bạc do cát khí tề tựu, công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang ngày 16/4, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Ngày 16/4, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Đảm bảo 99% 3 con giáp TRÚNG SỐ độc đắc ngày cuối tuần 16/4: hứa hẹn sẽ có cơ hội bùng nổ về tiền bạc do cát khí tề tựu, công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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