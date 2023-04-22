Ai thuộc vào 3 con giáp sau nên nhớ kỹ vào đúng ngày 23/4: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, giàu sang phú quý, hậu vận ngày càng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 02:00

Tử vi học chỉ rõ: 3 con giáp này sinh ra là để làm đại gia, dù đời vùi dập thế nào về sau cũng có được tiền tỷ.

 

Tuổi Ngọ

Vận trình của tuổi Ngọ trong từ khung giờ này có nhiều may mắn, tốt lành. Nhờ sự nâng đỡ của Cục diện nhị hợp Mùi – Ngọ, các bạn sẽ đạt được nhiều thuận lợi, thành công trong ngày.

Đây là thời điểm các bạn tuổi Ngọ phát huy khả năng của bản thân. Bạn hãy tự tin thể hiện năng lực trong công việc, chắc chắn sẽ có những hiệu quả tốt đẹp. Vận trình tài lộc may mắn. Công việc trong ngày mang đến nhiều cơ hội để người tuổi Ngọ có thể thu thêm lợi nhuận. Nếu bạn nỗ lực nhiều hơn trong công việc, thành quả lớn sẽ đến với bạn trong tương lai không xa.

Trong ngày này, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có dấu hiệu phát triển tốt. Ảnh hưởng tương hợp gắn kết bạn và đối phương nhiều hơn. Thời điểm này tuổi Ngọ hãy tích cực thể hiện tình cảm với một nửa của bạn. Như vậy, cả hai bạn sẽ càng gắn bó hơn. Với các bạn chưa có tình yêu, ngày này chuyện tình cảm của các bạn cũng sẽ có dấu hiệu mới.

Ai thuộc vào 3 con giáp sau nên nhớ kỹ vào đúng ngày 23/4: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, giàu sang phú quý, hậu vận ngày càng đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Là những người nội tâm, kiên nhẫn và giỏi giữ bình tĩnh, họ rất thích hợp để làm lãnh đạo, trở thành nhân tố kết nối những thành viên trong cùng một đội lại với nhau.

Từ khung giờ này, "khổ tận cam lai", đến lúc tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử vi học có nói, bắt đầu từ lúc nàyThần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có.

Ai thuộc vào 3 con giáp sau nên nhớ kỹ vào đúng ngày 23/4: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, giàu sang phú quý, hậu vận ngày càng đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần luôn được biết đến chỉ số IQ và EQ cao và thái độ sống tích cực. Người tuổi này thuộc tuýp người cầu tiến, có tham vọng, ước mơ. Để có thể tận hưởng cuộc sống tốt hơn, bạn thường làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng.

Từ khung giờ này, người tuổi này có sao tốt chiếu mệnh lại được Thần Tài ưu ái nên sự nghiệp ngày một vượng phát. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc của con giáp này ngày một dồi dào. Ngoài ra, người tuổi Dần cũng có những phương pháp riêng trong đầu tư kinh doanh nên thu nhập ngày càng tăng cao.

Ai thuộc vào 3 con giáp sau nên nhớ kỹ vào đúng ngày 23/4: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, giàu sang phú quý, hậu vận ngày càng đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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Trong thời điểm này, những con giáp này vô cùng giàu có hoan hỉ, làm gì cũng thuận lợi cuộc sống giàu có hơn người.

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