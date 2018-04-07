Ai sinh vào 3 giờ này, một đời giàu sang, may mắn tới tấp!

Người sinh vào 3 giờ này, cuộc sống tràn đầy tiền tài và vận may!

Giờ sinh là khởi đầu đánh dấu sự sống. Giờ sinh có thể tiết lộ về số phận của một người. Người sinh vào 3 giờ này, cuộc sống tràn đầy tiền tài và vận may!

Từ 1:00 đến 3:00

Người sinh từ 1:00 đến 3:00 có cuộc đời rất yên bình, luôn gặp nhiều vận may, có quý nhân giúp đỡ. Cuộc đời họ từ khi sinh ra đến lúc về già đều rất như ý, không khi nào quá khổ cực. Khi mới khởi nghiệp, họ có gặp vài khó khăn nhưng lại rất kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc. Sự nghiệp của họ sau năm 30 tuổi thuận lợi hanh thông. Càng về già, họ càng có cuộc sống giàu có, không bao giờ sợ nghèo khó.

Càng về già, họ càng có cuộc sống giàu có, không bao giờ sợ nghèo khó - Ảnh minh họa: Internet

6:55

Đây là thời khắc bình minh ló dạng trong ngày, rực rỡ ánh mặt trời. Người sinh vào giờ này luôn cởi mở, trang nhã, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Với tính cách này, họ thường gặp nhiều vận may, được người khác yêu quý. Cùng sự cố gắng và vận may có được, họ dễ dàng thành công hơn người khác.

Khi về già, họ sống thoải mái không âu lo, tiền bạc không bao giờ cạn.

Cùng sự cố gắng và vận may có được, họ dễ dàng thành công hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

15:00-17:00

Người sinh vào khoảng giờ này khi trưởng thành luôn có nhiều vận may, đến đâu cũng có người nâng đỡ giúp sức. Dù họ có gặp khó khăn gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, chuyện dữ hóa lành, khó khăn hóa suôn sẻ. Nếu là nam giới thì thành công vang dội, là nữ giới thì lấy được chồng tốt, cuộc sống hạnh phúc, con cháu hiếu thuận.

Nhìn chung, người sinh giờ này không phải lo đời cơ cực. Càng về già càng sống bình yên thảnh thơi, không phải lo âu gì.

Nhìn chung, người sinh giờ này không phải lo đời cơ cực - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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