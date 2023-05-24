Thương Quan ngáng trở, con đường thăng tiến của người tuổi Dần có dấu hiệu chững lại. Có thể bạn gặp mâu thuẫn với cấp trên, đối phương không tạo điều kiện cho bạn phát triển. Rơi vào hoàn cảnh này, trước hết, bạn cần kiểm điểm bản thân xem mình đã hành động đúng mực hay chưa. Bạn không nên tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh cho mọi người xung quanh hoặc hoàn cảnh, vì như vậy bạn sẽ khó mà tiến bộ được.

Kim khắc Mộc, quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng đang dần trở nên căng thẳng hơn. Hai người thường xuyên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, chẳng ai muốn thông cảm cho ai.

Tuổi Mão cần phải thực sự cố gắng nếu muốn vươn lên khẳng định bản thân. Nhiều người sẽ nghi ngờ năng lực của bản mệnh, vì thế hãy tích cực thể hiện bản thân, bản mệnh sẽ chiếm được cơ hội vươn lên, khiến nhiều người phải có cái nhìn khác về mình. Tài lộc có nhiều dấu hiệu tích cực. Con giáp này có thể nhận được một khoản kha khá nhờ các công việc tay trái. Chỉ cần chăm chỉ, tuổi Mão sẽ gặt hái được những gì xứng đáng thuộc về mình. Số tiền ấy có thể giúp bản mệnh bớt phần lo nghĩ. Tuy nhiên con giáp này dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Tuổi Mão cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đúng lúc, không nên làm việc quá sức dù có muốn cải thiện thu nhập đến đâu. Nếu sức khỏe suy giảm, bản mệnh sẽ phải tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Nếu như khoảng thời gian trước đó, hai người còn đặt cái tôi lên quá cao, không ai chịu nhường ai thì nay, cả hai đã nhận ra điều gì là quan trọng trong mối quan hệ của mình. Thái độ tích cực sẽ khiến tổn thương nhanh chóng được hàn gắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn tìm ra phương hướng hợp lý để phát huy điểm mạnh của mình, nhờ vậy mà bạn có thể gây ấn tượng với cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến cho mình. Chuyện làm ăn cũng phát triển khá suôn sẻ khi bạn phát hiện ra thị trường ngách có thể thử sức. Bạn không ngại là người dẫn đầu nên cũng thu về khoản lợi nhuận nhiều hơn hẳn người khác. Hãy tiếp tục phát huy khả năng của mình nhé.



Là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc cho hợp lý, như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm