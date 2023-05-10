AI NGHÈO MẶC AI: 3 con giáp tài lộc sung túc, bứt tốc cực nhanh, lại có THẦN TÀI CHE CHỞ, VẬN ĐỔI SAO DỜI trong 4 thsng tới

Đặc biệt, 4 tháng tới tuổi Thìn sẽ được quý nhân phù trợ, người này là người đi trước hoặc cấp trên của họ, nên nếu biết chú ý vun vén, xây đắp các mối quan hệ ở nơi làm việc thì con đường công danh sự nghiệp của họ sẽ càng thuận lợi hơn.

Đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được thăng chức, tăng lương. Chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì khả năng cao sẽ đổi đời trong thời gian này.

Tuổi Thân

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2023 là 1 năm mang lại cả thuận lợi và thử thách cho những người tuổi Thân. Quan trọng là họ phải biết nắm bắt thời cơ, biết được lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, như người ta vẫn nói “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì ắt sẽ có được thành tựu của riêng mình.

Đặc biệt, 4 tháng tới, tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, có thể giúp họ phát huy những tiềm năng tuyệt vời của mình, làm giàu cho bản thân.

Tử vi học có nói, 4 tháng tới, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân đã có nhiều thuận lợi, nhất là những người làm về kinh doanh sẽ dễ có những đơn hàng lớn. Đặc biệt, càng về cuối tháng 3 âm, may mắn ngày càng dồn dập đến với họ, tuổi Thân nên biết cách nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ tốt, vì phải đến tháng 11 âm họ mới có lại được 1 cơ hội tuyệt vời tương tự.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa

Người tuổi Tý có cơ hội gặp được nhiều điều như ý muốn trong 4 tháng tới đây, nhờ vậy mà tinh thần bạn luôn lạc quan, tích cực, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội.

Đường tài lộc của con giáp may mắn vẫn ổn định, nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng giúp bạn trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu có ý định đầu tư thì không nên mạo hiểm, phải tính toán kĩ mọi phương diện trước khi tiến hành.

Thời gian 4 tháng tới, công việc bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày, ai đầu tư kinh doanh thì sẽ kiếm được lời chút đỉnh, từ từ con số sẽ càng tăng lên nhiều hơn. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương trong vòng nửa đầu năm tới đây.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.